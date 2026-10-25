Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν αλλάζει η ώρα- Τα υπέρ και τα κατά της χειμερινής ώρας
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Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν αλλάζει η ώρα- Τα υπέρ και τα κατά της χειμερινής ώρας

Τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα πίσω – Πώς επηρεάζει η χειμερινή ώρα τον ύπνο, τη διάθεση και το βιολογικό μας ρολόι

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν αλλάζει η ώρα- Τα υπέρ και τα κατά της χειμερινής ώρας
Τα ξημερώματα της Κυριακής τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα πίσω και περάσαμε επίσημα στη χειμερινή ώρα. Η αλλαγή μάς χάρισε μία επιπλέον ώρα ύπνου, φέρνει όμως και νωρίτερα το σκοτάδι στην καθημερινότητά μας.

Τι σημαίνει αυτή η μετάβαση για τον οργανισμό; Παρότι η χειμερινή ώρα ευθυγραμμίζεται καλύτερα με το φυσικό φως και το βιολογικό μας ρολόι, οι πρώτες ημέρες προσαρμογής μπορεί να συνοδεύονται από μικρές διαταραχές στον ύπνο, την ενέργεια και τη διάθεση.

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