Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν αλλάζει η ώρα- Τα υπέρ και τα κατά της χειμερινής ώρας
Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν αλλάζει η ώρα- Τα υπέρ και τα κατά της χειμερινής ώρας
Τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα πίσω – Πώς επηρεάζει η χειμερινή ώρα τον ύπνο, τη διάθεση και το βιολογικό μας ρολόι
Τα ξημερώματα της Κυριακής τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα πίσω και περάσαμε επίσημα στη χειμερινή ώρα. Η αλλαγή μάς χάρισε μία επιπλέον ώρα ύπνου, φέρνει όμως και νωρίτερα το σκοτάδι στην καθημερινότητά μας.
Τι σημαίνει αυτή η μετάβαση για τον οργανισμό; Παρότι η χειμερινή ώρα ευθυγραμμίζεται καλύτερα με το φυσικό φως και το βιολογικό μας ρολόι, οι πρώτες ημέρες προσαρμογής μπορεί να συνοδεύονται από μικρές διαταραχές στον ύπνο, την ενέργεια και τη διάθεση.
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Τι σημαίνει αυτή η μετάβαση για τον οργανισμό; Παρότι η χειμερινή ώρα ευθυγραμμίζεται καλύτερα με το φυσικό φως και το βιολογικό μας ρολόι, οι πρώτες ημέρες προσαρμογής μπορεί να συνοδεύονται από μικρές διαταραχές στον ύπνο, την ενέργεια και τη διάθεση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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