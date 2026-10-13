5 πράγματα που κάνουν διαφορετικά οι άνθρωποι με πραγματική αυτοπεποίθηση
5 πράγματα που κάνουν διαφορετικά οι άνθρωποι με πραγματική αυτοπεποίθηση
Mια ψυχολόγος εξηγεί γιατί κάποιος που μιλά διαρκώς για τις επιτυχίες του μπορεί να κρύβει βαθιά ανασφάλεια - Οι συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν όσους διαθέτουν πραγματική αυτοεκτίμηση
Αδύνατον να μην έχετε παρατηρήσει αυτόν τον άνθρωπο που μπαίνει σε έναν χώρο ή σε μια παρέα και μέσα σε λίγα λεπτά έχει καταφέρει να γίνει το επίκεντρο. Μιλά για τις επιτυχίες του, προβάλλει τα προσόντα του και δείχνει να μην αμφιβάλλει ούτε στιγμή για την αξία του. Πρόκειται, όμως, για αυτοπεποίθηση ή απλώς ένα μεγάλο «εγώ» που κρύβει ανασφάλεια;
Η διαφορά αυτή δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστεί. Η πραγματική αυτοεκτίμηση, άλλωστε, δεν αποκαλύπτεται τόσο από όσα λέμε για τον εαυτό μας, όσο από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους άλλους, διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και αντιδρούμε όταν κάνουμε λάθος. Αυτό υποστηρίζει η Marisa G. Franco, ψυχολόγος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Maryland, η οποία έχει μελετήσει εκτενώς την αυτοεκτίμηση και την ασφαλή προσκόλληση. Στο βιβλίο της με τίτλο «Worth: The New Science of Self-Esteem and Secure Attachment» εξετάζει, μεταξύ άλλων, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αυθεντική εσωτερική ασφάλεια από μια εντυπωσιακή, αλλά εύθραυστη, εικόνα αυτοπεποίθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η διαφορά αυτή δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστεί. Η πραγματική αυτοεκτίμηση, άλλωστε, δεν αποκαλύπτεται τόσο από όσα λέμε για τον εαυτό μας, όσο από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους άλλους, διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και αντιδρούμε όταν κάνουμε λάθος. Αυτό υποστηρίζει η Marisa G. Franco, ψυχολόγος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Maryland, η οποία έχει μελετήσει εκτενώς την αυτοεκτίμηση και την ασφαλή προσκόλληση. Στο βιβλίο της με τίτλο «Worth: The New Science of Self-Esteem and Secure Attachment» εξετάζει, μεταξύ άλλων, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αυθεντική εσωτερική ασφάλεια από μια εντυπωσιακή, αλλά εύθραυστη, εικόνα αυτοπεποίθησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα