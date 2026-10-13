Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πονούσε η ψυχή μου και πήγα σε ψυχίατρο, με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πονούσε η ψυχή μου και πήγα σε ψυχίατρο, με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου
Ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένος, εκμυστηρεύτηκε ο παρουσιαστής
Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή στην αντιμετώπιση δυσκολιών που αντιμετώπιζε υπογράμμισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που «πονούσε η ψυχή του» απευθύνθηκε σε ψυχίατρο. Μέσα από τις συνεδρίες και τα φάρμακα που πήρε, μπόρεσε τελικά να ορθοποδήσει.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Studio στις 3», και μίλησε για την ανάγκη που είχε νιώσει να στραφεί στην ψυχοθεραπεία, την περίοδο που βίωνε τη δυστυχία. «Μετά την ψυχοθεραπεία πολλών ετών και μετά από πολλά ψυχοφάρμακα που πήρα, ήταν μία χαρά η αυτοκριτική. Ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένος και πήγα σε ψυχίατρο και μου έδωσε αγωγή και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Υπάρχει κόσμος που ζει μια ζωή στην κατάθλιψη και δεν το ξέρει ή φοβάται να πάει σε ένα γιατρό. Πονούσε η ψυχή μου, πού να πάω στον οδοντίατρο;», εξομολογήθηκε με τα λεγόμενά του να παρουσιάζονται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.
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Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο παρουσιαστής εκμυστηρεύτηκε πως στην αρχή της καριέρας του ένιωθε την ανάγκη να είναι αρεστός σε όλους. Επίσης, εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει την αξία του. «Όταν ξεκινάς σε αυτή τη δουλειά θέλεις να αρέσεις σε όλους. Όταν ακούς κάτι άσχημο, λες ότι δεν είναι δυνατόν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται να αρέσεις. Μου είχε πει ο ψυχίατρος να του πω τα καλά μου και δεν είχα να του πω τίποτα. Όταν άρχισε να μου αναλύει αυτά που έχω εγώ δεδομένα, κατάλαβα ότι υποτιμούσα πολύ τον εαυτό μου», σημείωσε.
Παράλληλα, στάθηκε στα μαθήματα που μπορεί να προσφέρει η αποτυχία, λέγοντας: «Βρίσκοντας πράγματα αυτό που είπα είναι ότι είναι καλό που προσπάθησα. Την αποτυχία τη φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς που ήρθε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο και σε κάνει και ανανεώνεσαι. Σου δείχνει τον δρόμο της ταπεινότητας, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Μη σε πιάσει και αρχίζεις και ρίχνεις την ήττα σε όλους τους άλλους παράγοντες εκτός από εσένα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Studio στις 3», και μίλησε για την ανάγκη που είχε νιώσει να στραφεί στην ψυχοθεραπεία, την περίοδο που βίωνε τη δυστυχία. «Μετά την ψυχοθεραπεία πολλών ετών και μετά από πολλά ψυχοφάρμακα που πήρα, ήταν μία χαρά η αυτοκριτική. Ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένος και πήγα σε ψυχίατρο και μου έδωσε αγωγή και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Υπάρχει κόσμος που ζει μια ζωή στην κατάθλιψη και δεν το ξέρει ή φοβάται να πάει σε ένα γιατρό. Πονούσε η ψυχή μου, πού να πάω στον οδοντίατρο;», εξομολογήθηκε με τα λεγόμενά του να παρουσιάζονται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο παρουσιαστής εκμυστηρεύτηκε πως στην αρχή της καριέρας του ένιωθε την ανάγκη να είναι αρεστός σε όλους. Επίσης, εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει την αξία του. «Όταν ξεκινάς σε αυτή τη δουλειά θέλεις να αρέσεις σε όλους. Όταν ακούς κάτι άσχημο, λες ότι δεν είναι δυνατόν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται να αρέσεις. Μου είχε πει ο ψυχίατρος να του πω τα καλά μου και δεν είχα να του πω τίποτα. Όταν άρχισε να μου αναλύει αυτά που έχω εγώ δεδομένα, κατάλαβα ότι υποτιμούσα πολύ τον εαυτό μου», σημείωσε.
Παράλληλα, στάθηκε στα μαθήματα που μπορεί να προσφέρει η αποτυχία, λέγοντας: «Βρίσκοντας πράγματα αυτό που είπα είναι ότι είναι καλό που προσπάθησα. Την αποτυχία τη φοβήθηκα, αλλά ευτυχώς που ήρθε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο και σε κάνει και ανανεώνεσαι. Σου δείχνει τον δρόμο της ταπεινότητας, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Μη σε πιάσει και αρχίζεις και ρίχνεις την ήττα σε όλους τους άλλους παράγοντες εκτός από εσένα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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