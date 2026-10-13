Επιστημονική πρόοδος και νέες θεραπείες για τις γυναίκες που ζουν με μεταστατικό καρκίνο μαστού

Η κυρία Μαρία Καπαρέλου και ο κ. Θάνος Δημόπουλος εξηγούν πώς οι νέες στοχευμένες θεραπείες, τα ADCs, η ανοσοθεραπεία και οι βιοδείκτες διευρύνουν τις επιλογές για τις γυναίκες με μεταστατική νόσο