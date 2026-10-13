Επιστημονική πρόοδος και νέες θεραπείες για τις γυναίκες που ζουν με μεταστατικό καρκίνο μαστού
Επιστημονική πρόοδος και νέες θεραπείες για τις γυναίκες που ζουν με μεταστατικό καρκίνο μαστού
Η κυρία Μαρία Καπαρέλου και ο κ. Θάνος Δημόπουλος εξηγούν πώς οι νέες στοχευμένες θεραπείες, τα ADCs, η ανοσοθεραπεία και οι βιοδείκτες διευρύνουν τις επιλογές για τις γυναίκες με μεταστατική νόσο
Περισσότερος χρόνος ζωής, μεγαλύτερα διαστήματα ελέγχου της νόσου και περισσότερες θεραπευτικές επιλογές. Η εικόνα του μεταστατικού καρκίνου του μαστού αλλάζει, καθώς η καλύτερη κατανόηση της βιολογίας του όγκου και η ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπειών επιτρέπουν πλέον σε πολλές γυναίκες να ζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα με τη νόσο υπό έλεγχο και με καλή ποιότητα ζωής. Η πρόοδος αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της 13ης Οκτωβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης για τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού, που είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που ζουν με τη νόσο και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η πρόγνωση του μεταστατικού καρκίνου του μαστού έχει αλλάξει σημαντικά.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η πρόγνωση του μεταστατικού καρκίνου του μαστού έχει αλλάξει σημαντικά.
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