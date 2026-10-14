Ένοπλοι εισέβαλαν σε σχολείο στο Μεξικό και σκότωσαν 44χρονο καθηγητή μπροστά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Ο εκπαιδευτικός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο – Δεύτερη φονική επίθεση σε σχολείο μέσα σε λίγες ημέρες





Η επίθεση σημειώθηκε στο Τεχνικό Γυμνάσιο υπ' αριθμόν 69, στην πόλη Σαν Μπλας Ατέμπα της Οαχάκα, στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ.







Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπαιδευτικός είχε μόλις φτάσει στο σχολείο όταν άγνωστοι ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι δέχθηκε πυροβολισμό στην περιοχή του στόματος, ενώ οι εισαγγελικές Αρχές έκαναν λόγο για πολλαπλά τραύματα από σφαίρες.







Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στο σχολικό συγκρότημα, με τους μαθητές να αναζητούν αρχικά καταφύγιο στις αίθουσες διδασκαλίας. Στη συνέχεια, η διεύθυνση, οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό προχώρησαν στην εκκένωση του σχολείου και στην αναστολή των μαθημάτων.



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Έρευνα της Εισαγγελίας και ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες Η Γενική Εισαγγελία της Οαχάκα ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τη δολοφονία, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι διέφυγαν μετά τους πυροβολισμούς.



Στην περιοχή αναπτύχθηκαν στελέχη της πολιτειακής υπηρεσίας ερευνών, ενώ πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ανακριτικές και εγκληματολογικές ενέργειες. Η Εισαγγελία ανέφερε ότι διαθέτει ήδη στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα πιθανά κίνητρα.



Η δολοφονία σημειώθηκε την ώρα που ο κυβερνήτης της Οαχάκα συμμετείχε σε περιφερειακή σύσκεψη για την ασφάλεια στην πόλη Χουτσιτάν ντε Σαραγόσα, με εκπροσώπους ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.



Ένας 44χρονος καθηγητής δολοφονήθηκε από ενόπλους μέσα σε σχολείο στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό , την Τρίτη (13/10), προκαλώντας πανικό στους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Το θύμα, που αναγνωρίστηκε ως Λεβί Περάλτα Ρεγαλάδο , δέχθηκε πυροβολισμούς λίγο μετά την άφιξή του στο σχολείο και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Μετά την επίθεση οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το κτίριο και τα μαθήματα διακόπηκαν, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.Η επίθεση σημειώθηκε στο Τεχνικό Γυμνάσιο υπ' αριθμόν 69, στην πόλη Σαν Μπλας Ατέμπα της Οαχάκα, στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ.Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπαιδευτικός είχε μόλις φτάσει στο σχολείο όταν άγνωστοι ένοπλοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι δέχθηκε πυροβολισμό στην περιοχή του στόματος, ενώ οι εισαγγελικές Αρχές έκαναν λόγο για πολλαπλά τραύματα από σφαίρες.Ο Περάλτα Ρεγαλάδο, ο οποίος εργαζόταν και ως ακαδημαϊκός συντονιστής του σχολείου, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, η μεταφορά του έγινε με όχημα της δημοτικής αστυνομίας.Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στο σχολικό συγκρότημα, με τους μαθητές να αναζητούν αρχικά καταφύγιο στις αίθουσες διδασκαλίας. Στη συνέχεια, η διεύθυνση, οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό προχώρησαν στην εκκένωση του σχολείου και στην αναστολή των μαθημάτων.Η Γενική Εισαγγελία της Οαχάκα ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τη δολοφονία, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι διέφυγαν μετά τους πυροβολισμούς.Στην περιοχή αναπτύχθηκαν στελέχη της πολιτειακής υπηρεσίας ερευνών, ενώ πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ανακριτικές και εγκληματολογικές ενέργειες. Η Εισαγγελία ανέφερε ότι διαθέτει ήδη στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα πιθανά κίνητρα.Η δολοφονία σημειώθηκε την ώρα που ο κυβερνήτης της Οαχάκα συμμετείχε σε περιφερειακή σύσκεψη για την ασφάλεια στην πόλη Χουτσιτάν ντε Σαραγόσα, με εκπροσώπους ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Το συνδικάτο εκπαιδευτικών ζητά δικαιοσύνη και προστασία των σχολείων Ο Περάλτα Ρεγαλάδο είχε ενεργό συνδικαλιστική παρουσία, καθώς είχε διατελέσει μέλος της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής του εκπαιδευτικού συνδικάτου την περίοδο 2012-2016. Μέχρι τη δολοφονία του κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα της συνδικαλιστικής αντιπροσωπείας D-II-333, στον τομέα του Τεουαντεπέκ.



Το Τμήμα 22 του Εθνικού Συνδικάτου Εργαζομένων στην Εκπαίδευση (SNTE) καταδίκασε τη δολοφονία και ζήτησε από τις Αρχές να διαλευκάνουν την υπόθεση και να οδηγήσουν τους υπευθύνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.



Στην ανακοίνωσή του, το συνδικάτο εξέφρασε την αγανάκτησή του για την επίθεση, τονίζοντας ότι τα σχολεία πρέπει να αποτελούν ασφαλείς χώρους για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, ζήτησε άμεσα και συντονισμένα μέτρα από την ομοσπονδιακή, την πολιτειακή και την τοπική κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι η βία στον Ισθμό του Τεουαντεπέκ απειλεί την ασφάλεια ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας και των κατοίκων.







Δεύτερη φονική επίθεση σε σχολείο μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες

Η δολοφονία του Περάλτα Ρεγαλάδο είναι η δεύτερη θανατηφόρα επίθεση σε σχολείο του Μεξικού μέσα σε λίγες ημέρες.



Την 1η Οκτωβρίου, δύο 18χρονοι αδελφοί, πρώην μαθητές γυμνασίου στην πόλη Τορεόν της πολιτείας Κοαουίλα, εισέβαλαν στο σχολείο και σκότωσαν την υποδιευθύντρια, χρησιμοποιώντας αιχμηρά όπλα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό των τοπικών αρχών, ενώ οι δύο δράστες συνελήφθησαν



Η δολοφονία του καθηγητή προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών βίας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες σε δήμους της ευρύτερης περιοχής. Στις 12 Οκτωβρίου, ένας οδηγός μοτοταξί, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Μπράγιαν Ν., δολοφονήθηκε από πυροβολισμούς στη συνοικία Σάντα Κλάρα της Χουτσιτάν ντε Σαραγόσα.



Στην περιοχή Σάντα Μαρία Μιστεκίγια, άγνωστοι πυροβόλησαν την πρόσοψη εκπαιδευτικού ιδρύματος, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί κατά του δημαρχείου και εμπρησμός μοτοσικλέτας. Παράλληλα, στο Σάντο Ντομίνγκο Πετάπα, ένοπλοι επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και περιπολικό με αριθμό 098, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση πολιτειακών και ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας. Η επίθεση αυτή σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με νεότερα τοπικά δημοσιεύματα.



Στις 10 Οκτωβρίου, ένας άνδρας απήχθη από το σπίτι του και μεταφέρθηκε στην κατοικία του τοπικού αξιωματούχου Πέδρο ντε λα Κρους Ροδρίγκες, στη Λα Βεντόσα, όπου δολοφονήθηκε. Ο Ροδρίγκες αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστήριξε ότι δεν διατηρεί σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, καταγγέλλοντας παράλληλα απειλές και απαιτήσεις καταβολής χρημάτων από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «Los Cromos».