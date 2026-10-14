Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Μπέρναμ υποδέχεται τον Ζελένσκι στο Λονδίνο με υπόσχεση για περισσότερους πυραύλους
Ο Μπέρναμ υποδέχεται τον Ζελένσκι στο Λονδίνο με υπόσχεση για περισσότερους πυραύλους
Η Βρετανία επιταχύνει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και ζητά αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Τη στήριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία επιδιώκει να επαναβεβαιώσει ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, υποδεχόμενος σήμερα, Τετάρτη (14/10), τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ.
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις του Κιέβου με την Ουάσινγκτον, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ανάγκης αλλαγής ηγεσίας στην Ουκρανία και τη συμφωνία του με τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακοινώσει επίσπευση των παραδόσεων αντιαεροπορικών πυραύλων και να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να διαβεβαιώσει τον Ζελένσκι ότι το Λονδίνο παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας, ιδιαίτερα απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επιταχύνει την παράδοση ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ρωσικών drones με κινητήρες τζετ. Παράλληλα, ο Μπέρναμ έχει ζητήσει την προετοιμασία πρόσθετων πακέτων στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης, καθώς και νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.
Στόχος του Λονδίνου είναι να ενισχυθεί η πίεση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε η Μόσχα να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Η βρετανική κυβέρνηση προτρέπει επίσης τους διεθνείς εταίρους της να ενισχύσουν τις κυρώσεις, με έμφαση και στον περιορισμό των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών.
Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν τη συμφωνία της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα ενισχύσει τα έσοδα της ρωσικής οικονομίας.
Η βρετανική κυβέρνηση έχει διαχωρίσει τη θέση της από την αμερικανική πρωτοβουλία, καθιστώντας σαφές ότι δεν υποστηρίζει τη χαλάρωση των οικονομικών περιορισμών σε βάρος της Μόσχας και ότι οι σύμμαχοι πρέπει να διατηρήσουν την πίεση προς τη Ρωσία.
«Το μήνυμά μου προς τον ουκρανικό λαό δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο: είμαστε στο πλευρό σας για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε ο Μπέρναμ, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της Βρετανίας να συνεχίσει να στηρίζει την ουκρανική προσπάθεια.
Οι δύο ηγέτες είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά το Σάββατο (10/10), όταν ο Μπέρναμ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ουκρανία. Κατά τη συνομιλία τους συζήτησαν την ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα και συμφώνησαν να συναντηθούν προκειμένου να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας τους.
Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις του Κιέβου με την Ουάσινγκτον, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ανάγκης αλλαγής ηγεσίας στην Ουκρανία και τη συμφωνία του με τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακοινώσει επίσπευση των παραδόσεων αντιαεροπορικών πυραύλων και να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να διαβεβαιώσει τον Ζελένσκι ότι το Λονδίνο παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας, ιδιαίτερα απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επιταχύνει την παράδοση ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ρωσικών drones με κινητήρες τζετ. Παράλληλα, ο Μπέρναμ έχει ζητήσει την προετοιμασία πρόσθετων πακέτων στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης, καθώς και νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.
Στόχος του Λονδίνου είναι να ενισχυθεί η πίεση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε η Μόσχα να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Η βρετανική κυβέρνηση προτρέπει επίσης τους διεθνείς εταίρους της να ενισχύσουν τις κυρώσεις, με έμφαση και στον περιορισμό των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών.
Η αντιπαράθεση Τραμπ – Ζελένσκι και η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελΗ επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λονδίνο πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη νέα δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το Σάββατο (10/10), ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα η Ουκρανία «να αποκτήσει νέο πρόεδρο», αμφισβητώντας την ηγεσία του Ζελένσκι σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο.
Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν τη συμφωνία της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα ενισχύσει τα έσοδα της ρωσικής οικονομίας.
Η βρετανική κυβέρνηση έχει διαχωρίσει τη θέση της από την αμερικανική πρωτοβουλία, καθιστώντας σαφές ότι δεν υποστηρίζει τη χαλάρωση των οικονομικών περιορισμών σε βάρος της Μόσχας και ότι οι σύμμαχοι πρέπει να διατηρήσουν την πίεση προς τη Ρωσία.
Μπέρναμ: «Θα είμαστε στο πλευρό σας για όσο χρειαστεί»Ενόψει της συνάντησης, ο Βρετανός πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς το Κίεβο, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησής του για μακροχρόνια υποστήριξη της Ουκρανίας.
«Το μήνυμά μου προς τον ουκρανικό λαό δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο: είμαστε στο πλευρό σας για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε ο Μπέρναμ, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της Βρετανίας να συνεχίσει να στηρίζει την ουκρανική προσπάθεια.
Οι δύο ηγέτες είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά το Σάββατο (10/10), όταν ο Μπέρναμ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ουκρανία. Κατά τη συνομιλία τους συζήτησαν την ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα και συμφώνησαν να συναντηθούν προκειμένου να εξετάσουν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας τους.
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