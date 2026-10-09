Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας παρηγορήσει καλύτερα από έναν φίλο; Τι έδειξαν 5 πειράματα
Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας παρηγορήσει καλύτερα από έναν φίλο; Τι έδειξαν 5 πειράματα
Σε πειράματα, οι απαντήσεις των chatbots συχνά χαρακτηρίστηκαν πιο υποστηρικτικές από τις αντίστοιχες ανθρώπινες - Πότε άλλαζε η εικόνα
Μπορεί ένα chatbot να βρει τις κατάλληλες λέξεις όταν εμείς αδυνατούμε; Και αν ναι, έχει τη δύναμη να μας «πείσει» ότι μας συναισθάνεται – ακόμη και καλύτερα από ένα πραγματικό πρόσωπο;
Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησαν να απαντήσουν οι ψυχολόγοι Δρ. Sarah A. Walker, επίκουρη καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Durham University, και Δρ. Belen Lopez-Perez, λέκτορας Ψυχολογίας στο University of Manchester. Τα ευρήματά τους, όπως τα παρουσιάζουν στο The Conversation, οδηγούν σε μια – μάλλον – απρόσμενη απάντηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησαν να απαντήσουν οι ψυχολόγοι Δρ. Sarah A. Walker, επίκουρη καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Durham University, και Δρ. Belen Lopez-Perez, λέκτορας Ψυχολογίας στο University of Manchester. Τα ευρήματά τους, όπως τα παρουσιάζουν στο The Conversation, οδηγούν σε μια – μάλλον – απρόσμενη απάντηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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