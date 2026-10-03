Μπορείτε να ασφαλιστείτε αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας; Τι ισχύει σήμερα
Μπορείτε να ασφαλιστείτε αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας; Τι ισχύει σήμερα
Μια προϋπάρχουσα πάθηση δεν αποκλείει απαραίτητα την ιδιωτική ασφάλιση Υγείας - Τι εξετάζουν οι ασφαλιστικές και ποιοι όροι μπορεί να τεθούν
Μια από τις πιο συνηθισμένες απορίες όσων ενδιαφέρονται για ασφάλιση Υγείας είναι εάν μπορούν να ασφαλιστούν όταν υπάρχει κάποια ασθένεια ή, γενικότερα, ένα θέμα σχετικό με την υγεία, το οποίο μπορεί να αφορά ακόμη και μια οργανική ιδιομορφία. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η σκέψη συχνά τους αποτρέπει από το να προχωρήσουν στην ασφάλισή τους ή ακόμη και να απευθυνθούν σε έναν ασφαλιστή, θεωρώντας εκ των προτέρων ότι πιθανότατα δεν μπορούν να ασφαλιστούν.
Το θέμα των προϋπαρχουσών ασθενειών, ωστόσο, θα πρέπει εξαρχής να διευκρινιστεί ότι πλέον αποτελεί «ρουτίνα» για την ιδιωτική ασφάλιση. Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να αποκτήσει πρόγραμμα Υγείας καταθέτει το ιατρικό ιστορικό του στο αρμόδιο τμήμα της ασφαλιστικής εταιρείας. Το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό εξετάζει το ιστορικό και, εφόσον απαιτείται, μπορεί να προτείνει την ένταξη ειδικών όρων στο ασφαλιστικό συμβόλαιο για ζητήματα υγείας για τα οποία συνεχίζεται η θεραπεία ή η φαρμακευτική αγωγή του ενδιαφερομένου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το θέμα των προϋπαρχουσών ασθενειών, ωστόσο, θα πρέπει εξαρχής να διευκρινιστεί ότι πλέον αποτελεί «ρουτίνα» για την ιδιωτική ασφάλιση. Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να αποκτήσει πρόγραμμα Υγείας καταθέτει το ιατρικό ιστορικό του στο αρμόδιο τμήμα της ασφαλιστικής εταιρείας. Το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό εξετάζει το ιστορικό και, εφόσον απαιτείται, μπορεί να προτείνει την ένταξη ειδικών όρων στο ασφαλιστικό συμβόλαιο για ζητήματα υγείας για τα οποία συνεχίζεται η θεραπεία ή η φαρμακευτική αγωγή του ενδιαφερομένου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα