Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε; Το σημάδι που δεν πρέπει να αποδίδεται στην ηλικία

Ο πόνος που εμφανίζεται στο περπάτημα και υποχωρεί με την ξεκούραση χρειάζεται προσοχή - Τρεις ειδικοί εξηγούν τι μπορεί να «μαρτυρά» για την καρδιαγγειακή υγεία