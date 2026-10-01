Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε; Το σημάδι που δεν πρέπει να αποδίδεται στην ηλικία
Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε; Το σημάδι που δεν πρέπει να αποδίδεται στην ηλικία
Ο πόνος που εμφανίζεται στο περπάτημα και υποχωρεί με την ξεκούραση χρειάζεται προσοχή - Τρεις ειδικοί εξηγούν τι μπορεί να «μαρτυρά» για την καρδιαγγειακή υγεία
Ο πόνος στα πόδια που εμφανίζεται κατά το περπάτημα και υποχωρεί με την ξεκούραση συχνά αποδίδεται στην ηλικία ή σε μυοσκελετικά προβλήματα. Μπορεί, όμως, να αποτελεί ένδειξη περιφερικής αρτηριακής νόσου, μιας πάθησης που περιορίζει την αιμάτωση των κάτω άκρων και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.
Αυτό επισημαίνουν σε άρθρο τους στο The Conversation οι Matthew Ades, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου McGill, Anthony Sandre, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο McMaster, και Sonia S. Anand, καθηγήτρια και αντιπρόεδρος για την Παγκόσμια Υγεία στο Πανεπιστήμιο McMaster.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό επισημαίνουν σε άρθρο τους στο The Conversation οι Matthew Ades, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου McGill, Anthony Sandre, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο McMaster, και Sonia S. Anand, καθηγήτρια και αντιπρόεδρος για την Παγκόσμια Υγεία στο Πανεπιστήμιο McMaster.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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