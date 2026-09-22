Υπάρχει λόγος που αισθάνεστε ενοχές να λείψετε από τη δουλειά, ενώ είστε άρρωστοι

Γιατί πολλοί εργαζόμενοι συνεχίζουν να δουλεύουν ενώ δεν είναι καλά; Πότε η απουσία είναι απαραίτητη και πώς η κουλτούρα ενός χώρου μπορεί να κάνει την ασθένεια να μοιάζει με αδυναμία; Οι ειδικοί εξηγούν