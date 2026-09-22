Υπάρχει λόγος που αισθάνεστε ενοχές να λείψετε από τη δουλειά, ενώ είστε άρρωστοι
Υπάρχει λόγος που αισθάνεστε ενοχές να λείψετε από τη δουλειά, ενώ είστε άρρωστοι
Γιατί πολλοί εργαζόμενοι συνεχίζουν να δουλεύουν ενώ δεν είναι καλά; Πότε η απουσία είναι απαραίτητη και πώς η κουλτούρα ενός χώρου μπορεί να κάνει την ασθένεια να μοιάζει με αδυναμία; Οι ειδικοί εξηγούν
Ξυπνάτε με πυρετό, βήχα ή έντονη εξάντληση. Το σώμα σας ζητά ξεκούραση αλλά το ημερολόγιο λέει άλλα. Μια σημαντική συνάντηση, μια προθεσμία που δεν μετακινείται, μια βάρδια που δύσκολα θα καλυφθεί.
Οπότε, έρχεται στο προσκήνιο το γνώριμο δίλημμα: μένετε στο κρεβάτι ή δουλεύετε κανονικά;
Όπως αναφέρει το BBC, για πολλούς εργαζομένους η απάντηση είναι η δεύτερη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έρευνα του Enterprise Research Centre έδειξε ότι από το ένα τρίτο έως και το μισό των εργαζομένων συνεχίζουν να δουλεύουν ακόμη και όταν είναι άρρωστοι. Οι ερευνήτριες ονομάζουν το φαινόμενο «presenteeism», περιγράφοντας την παρουσία στην εργασία – δια ζώσης ή απομακρυσμένα – ενώ η υγεία δεν το επιτρέπει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οπότε, έρχεται στο προσκήνιο το γνώριμο δίλημμα: μένετε στο κρεβάτι ή δουλεύετε κανονικά;
Όπως αναφέρει το BBC, για πολλούς εργαζομένους η απάντηση είναι η δεύτερη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έρευνα του Enterprise Research Centre έδειξε ότι από το ένα τρίτο έως και το μισό των εργαζομένων συνεχίζουν να δουλεύουν ακόμη και όταν είναι άρρωστοι. Οι ερευνήτριες ονομάζουν το φαινόμενο «presenteeism», περιγράφοντας την παρουσία στην εργασία – δια ζώσης ή απομακρυσμένα – ενώ η υγεία δεν το επιτρέπει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα