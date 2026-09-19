Προγραμματισμένη νοσηλεία ή επείγον περιστατικό – Τι να ελέγξετε στο ασφαλιστήριό σας
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Προγραμματισμένη νοσηλεία ή επείγον περιστατικό – Τι να ελέγξετε στο ασφαλιστήριό σας

Κάθε ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει πώς λειτουργεί στην πράξη το ασφαλιστήριο υγείας, ώστε όταν έρθει η στιγμή να το χρησιμοποιήσει, να μπορεί να αξιοποιήσει σωστά τις παροχές του

Προγραμματισμένη νοσηλεία ή επείγον περιστατικό – Τι να ελέγξετε στο ασφαλιστήριό σας
Γιάννης Βερμισσώ
Ένα ασφαλιστήριο υγείας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμο όταν προκύψει ένα πρόβλημα υγείας. Για να αξιοποιήσει, όμως, ο ασφαλισμένος τις παροχές του χωρίς καθυστερήσεις ή δυσάρεστες εκπλήξεις, χρειάζεται να γνωρίζει τι ακριβώς καλύπτει το συμβόλαιό του και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει.

Το πρώτο βήμα: Τι καλύπτει το συμβόλαιο

Δεν προσφέρουν όλα τα προγράμματα υγείας τις ίδιες παροχές. Ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει εάν το συμβόλαιό του καλύπτει προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς ή εάν αφορά κυρίως νοσοκομειακή περίθαλψη και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

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Γιάννης Βερμισσώ
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