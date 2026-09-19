Προγραμματισμένη νοσηλεία ή επείγον περιστατικό – Τι να ελέγξετε στο ασφαλιστήριό σας

Κάθε ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει πώς λειτουργεί στην πράξη το ασφαλιστήριο υγείας, ώστε όταν έρθει η στιγμή να το χρησιμοποιήσει, να μπορεί να αξιοποιήσει σωστά τις παροχές του