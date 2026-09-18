4 σημάδια ότι το παρακάνετε με το scrolling

Πόνος στον αντίχειρα, ξηρά μάτια, ένταση στον αυχένα και δυσκολία στον ύπνο μπορεί να συνοδεύουν την πολύωρη χρήση του κινητού – Τι δείχνουν οι μελέτες και πότε το σώμα μάς στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα