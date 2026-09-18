4 σημάδια ότι το παρακάνετε με το scrolling
4 σημάδια ότι το παρακάνετε με το scrolling
Πόνος στον αντίχειρα, ξηρά μάτια, ένταση στον αυχένα και δυσκολία στον ύπνο μπορεί να συνοδεύουν την πολύωρη χρήση του κινητού – Τι δείχνουν οι μελέτες και πότε το σώμα μάς στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα
Λίγα λεπτά στο κινητό όσο περιμένουμε το λεωφορείο. Ένα γρήγορο σκρολάρισμα στον καναπέ που καταλήγει να διαρκεί μία ώρα. Άλλο ένα βίντεο πριν κοιμηθούμε και μερικά ακόμη μόλις ξυπνήσουμε. Χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, το smartphone βρίσκεται στα χέρια μας πολλές ώρες την ημέρα και κάποιες φορές το σώμα είναι εκείνο που μας υπενθυμίζει ότι ίσως το παρακάναμε.
Πόνος στον αντίχειρα, «πιάσιμο» στον αυχένα, μάτια που τσούζουν ή η ώρα του ύπνου που μετατίθεται όλο και αργότερα είναι ορισμένα από τα σημάδια που έχουν μελετήσει οι επιστήμονες σε σχέση με την παρατεταμένη χρήση των smartphones. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι για κάθε τέτοιο σύμπτωμα ευθύνεται το κινητό. Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα.
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Πόνος στον αντίχειρα, «πιάσιμο» στον αυχένα, μάτια που τσούζουν ή η ώρα του ύπνου που μετατίθεται όλο και αργότερα είναι ορισμένα από τα σημάδια που έχουν μελετήσει οι επιστήμονες σε σχέση με την παρατεταμένη χρήση των smartphones. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι για κάθε τέτοιο σύμπτωμα ευθύνεται το κινητό. Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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