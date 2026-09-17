Οι δύο λέξεις που κάθε παιδί χρειάζεται να ακούει από τους γονείς του
Οι δύο λέξεις που κάθε παιδί χρειάζεται να ακούει από τους γονείς του
Μην «τσιγκουνεύεστε» το «σ' αγαπώ» στα παιδιά σας - Είναι σημαντικό να το ακούν και να αισθάνονται ότι τα αγαπάτε και τα αποδέχεστε για αυτό που είναι - Η άνευ όρων αγάπη φυσικά, δεν είναι συνώνυμη της έλλειψης ορίων - Δύο ειδικοί εξηγούν
Οι στιγμές έντασης δεν λείπουν από κανένα σπίτι. Κάποια στιγμή, γονείς και παιδιά θα «συγκρουστούν» αναπόφευκτα για διάφορα ζητήματα. Ένα παιδί αρνείται να βουρτσίσει τα δόντια του, δε θέλει να πάει για ύπνο ή επιμένει να κάνει κάτι με τον δικό του τρόπο. Ακόμη και ο πιο υπομονετικός γονιός μπορεί να νιώσει απογοήτευση. Τότε, μπορεί να προκύψουν στιγμές που οι γονείς αργότερα εύχονται να είχαν χειριστεί διαφορετικά.
Τίποτα απ’ όλα αυτά δε σημαίνει ότι η αγάπη απουσιάζει. Στην πραγματικότητα, οι γονείς μπορούν να αγαπούν βαθιά τα παιδιά τους, ενώ ταυτόχρονα νιώθουν θυμό και απογοήτευση. Το σημαντικό ερώτημα είναι αν τα παιδιά μπορούν να αισθάνονται σίγουρα γι’ αυτή την αγάπη, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές.
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Τίποτα απ’ όλα αυτά δε σημαίνει ότι η αγάπη απουσιάζει. Στην πραγματικότητα, οι γονείς μπορούν να αγαπούν βαθιά τα παιδιά τους, ενώ ταυτόχρονα νιώθουν θυμό και απογοήτευση. Το σημαντικό ερώτημα είναι αν τα παιδιά μπορούν να αισθάνονται σίγουρα γι’ αυτή την αγάπη, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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