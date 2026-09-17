Οι δύο λέξεις που κάθε παιδί χρειάζεται να ακούει από τους γονείς του

Μην «τσιγκουνεύεστε» το «σ' αγαπώ» στα παιδιά σας - Είναι σημαντικό να το ακούν και να αισθάνονται ότι τα αγαπάτε και τα αποδέχεστε για αυτό που είναι - Η άνευ όρων αγάπη φυσικά, δεν είναι συνώνυμη της έλλειψης ορίων - Δύο ειδικοί εξηγούν