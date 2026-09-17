«Πυροδότης» άνοιας η δυτικού τύπου διατροφή – Νέα μελέτη
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Άνοια Γνωστική εξασθένηση Δυτική διατροφή Νόσος Αλτσχάιμερ

«Πυροδότης» άνοιας η δυτικού τύπου διατροφή – Νέα μελέτη

Η προτίμηση στη δυτικού τύπου διατροφή συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν γενετική προδιάθεση

«Πυροδότης» άνοιας η δυτικού τύπου διατροφή – Νέα μελέτη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το τι βάζουμε στο πιάτο μας δεν επηρεάζει μόνο το βάρος, την καρδιά ή το σάκχαρο. Όλο και περισσότερα στοιχεία αναδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ διατροφής και γνωστικής υγείας, ιδίως όσο μεγαλώνουμε. Ωστόσο, ανταποκρίνεται κάθε εγκέφαλος με τον ίδιο τρόπο απέναντι στις ίδιες διατροφικές συνήθειες;

Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει νεότερη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Murdoch και τον οργανισμό Alzheimer’s Research Australia. Σύμφωνα με τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Nutrients, η ανθυγιεινή, δυτικού τύπου διατροφή συνδέθηκε με ταχύτερη μείωση της προσοχής σε ηλικιωμένους που έφεραν το γονίδιο APOE ε4, έναν από τους γενετικούς παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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