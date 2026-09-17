«Πυροδότης» άνοιας η δυτικού τύπου διατροφή – Νέα μελέτη
«Πυροδότης» άνοιας η δυτικού τύπου διατροφή – Νέα μελέτη
Η προτίμηση στη δυτικού τύπου διατροφή συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν γενετική προδιάθεση
Το τι βάζουμε στο πιάτο μας δεν επηρεάζει μόνο το βάρος, την καρδιά ή το σάκχαρο. Όλο και περισσότερα στοιχεία αναδεικνύουν τη στενή σχέση μεταξύ διατροφής και γνωστικής υγείας, ιδίως όσο μεγαλώνουμε. Ωστόσο, ανταποκρίνεται κάθε εγκέφαλος με τον ίδιο τρόπο απέναντι στις ίδιες διατροφικές συνήθειες;
Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει νεότερη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Murdoch και τον οργανισμό Alzheimer’s Research Australia. Σύμφωνα με τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Nutrients, η ανθυγιεινή, δυτικού τύπου διατροφή συνδέθηκε με ταχύτερη μείωση της προσοχής σε ηλικιωμένους που έφεραν το γονίδιο APOE ε4, έναν από τους γενετικούς παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ.
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Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει νεότερη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Murdoch και τον οργανισμό Alzheimer’s Research Australia. Σύμφωνα με τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Nutrients, η ανθυγιεινή, δυτικού τύπου διατροφή συνδέθηκε με ταχύτερη μείωση της προσοχής σε ηλικιωμένους που έφεραν το γονίδιο APOE ε4, έναν από τους γενετικούς παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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