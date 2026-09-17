«Πυροδότης» άνοιας η δυτικού τύπου διατροφή – Νέα μελέτη

Η προτίμηση στη δυτικού τύπου διατροφή συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν γενετική προδιάθεση