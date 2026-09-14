Aνώδυνη εξέταση στα νύχια «βλέπει» πρώιμες βλάβες στα μικρά αγγεία – Η σχέση της με τα αυτοάνοσα
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Metropolitan General Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα Κωνσταντίνος Τριανταφύλλιας Ρευματικές παθήσεις

Aνώδυνη εξέταση στα νύχια «βλέπει» πρώιμες βλάβες στα μικρά αγγεία – Η σχέση της με τα αυτοάνοσα

Ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλιας, Διευθυντής Ρευματολόγος του Metropolitan General, εξηγεί πώς η τριχοειδοσκόπηση βοηθά στη διερεύνηση του φαινομένου Raynaud και στην έγκαιρη αναγνώριση συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων

Aνώδυνη εξέταση στα νύχια «βλέπει» πρώιμες βλάβες στα μικρά αγγεία – Η σχέση της με τα αυτοάνοσα
ygeiamou.gr team
Η τριχοειδοσκόπηση είναι μία ανώδυνη και μη επεμβατική εξέταση των πολύ μικρών αγγείων που βρίσκονται στη βάση των νυχιών.

Με τη βοήθεια ειδικής συσκευής μεγέθυνσης (βιντεοτριχοειδοσκόπιο), ο ρευματολόγος μπορεί να παρατηρήσει τα αγγεία αυτά και να διαπιστώσει εάν έχουν φυσιολογική εικόνα ή παρουσιάζουν μεταβολές που μπορεί να σχετίζονται με ορισμένα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα.

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ygeiamou.gr team
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