Aνώδυνη εξέταση στα νύχια «βλέπει» πρώιμες βλάβες στα μικρά αγγεία – Η σχέση της με τα αυτοάνοσα
Aνώδυνη εξέταση στα νύχια «βλέπει» πρώιμες βλάβες στα μικρά αγγεία – Η σχέση της με τα αυτοάνοσα
Ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλιας, Διευθυντής Ρευματολόγος του Metropolitan General, εξηγεί πώς η τριχοειδοσκόπηση βοηθά στη διερεύνηση του φαινομένου Raynaud και στην έγκαιρη αναγνώριση συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων
Η τριχοειδοσκόπηση είναι μία ανώδυνη και μη επεμβατική εξέταση των πολύ μικρών αγγείων που βρίσκονται στη βάση των νυχιών.
Με τη βοήθεια ειδικής συσκευής μεγέθυνσης (βιντεοτριχοειδοσκόπιο), ο ρευματολόγος μπορεί να παρατηρήσει τα αγγεία αυτά και να διαπιστώσει εάν έχουν φυσιολογική εικόνα ή παρουσιάζουν μεταβολές που μπορεί να σχετίζονται με ορισμένα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με τη βοήθεια ειδικής συσκευής μεγέθυνσης (βιντεοτριχοειδοσκόπιο), ο ρευματολόγος μπορεί να παρατηρήσει τα αγγεία αυτά και να διαπιστώσει εάν έχουν φυσιολογική εικόνα ή παρουσιάζουν μεταβολές που μπορεί να σχετίζονται με ορισμένα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα