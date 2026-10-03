«Νίκο, γιατί κόβεις ταχύτητα;» – Ο 75χρονος που γλίτωσε την ανακοπή στο παρά πέντε

Μια διαδρομή προς το χωριό εξελίχθηκε σε επείγον καρδιολογικό περιστατικό. Ο Γιώργος Κοίλιαρης μιλά για την καρδιακή αμυλοείδωση του πατέρα του, το επεισόδιο που έμοιαζε με έμφραγμα και τη νέα καθημερινότητα μετά το εξιτήριο