«Νίκο, γιατί κόβεις ταχύτητα;» – Ο 75χρονος που γλίτωσε την ανακοπή στο παρά πέντε
«Νίκο, γιατί κόβεις ταχύτητα;» – Ο 75χρονος που γλίτωσε την ανακοπή στο παρά πέντε
Μια διαδρομή προς το χωριό εξελίχθηκε σε επείγον καρδιολογικό περιστατικό. Ο Γιώργος Κοίλιαρης μιλά για την καρδιακή αμυλοείδωση του πατέρα του, το επεισόδιο που έμοιαζε με έμφραγμα και τη νέα καθημερινότητα μετά το εξιτήριο
Η πρώτη διάγνωση ήρθε περίπου όταν ο κ. Νίκος Κοίλιαρης ήταν 70 ετών. Από εκείνη τη στιγμή, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του κλήθηκαν να μάθουν να ζουν με μια πάθηση δύσκολη, σπάνια και όχι πάντα εύκολα αναγνωρίσιμη: την καρδιακή αμυλοείδωση.
Πρόκειται για μια κατάσταση, κατά την οποία ινίδια αμυλοειδούς εναποτίθενται στον καρδιακό μυ, επηρεάζοντας τη δράση του. Όπως εξηγεί η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η αμυλοείδωση χαρακτηρίζεται από συσσώρευση παθολογικών πρωτεϊνών σε ιστούς και όργανα, μεταξύ των οποίων και η καρδιά, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η λειτουργία τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για μια κατάσταση, κατά την οποία ινίδια αμυλοειδούς εναποτίθενται στον καρδιακό μυ, επηρεάζοντας τη δράση του. Όπως εξηγεί η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η αμυλοείδωση χαρακτηρίζεται από συσσώρευση παθολογικών πρωτεϊνών σε ιστούς και όργανα, μεταξύ των οποίων και η καρδιά, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η λειτουργία τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα