«Νίκο, γιατί κόβεις ταχύτητα;» – Ο 75χρονος που γλίτωσε την ανακοπή στο παρά πέντε
YGEIAMOU.GR
Αφιέρωμα για την υγεία της καρδιάς 2026 Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς Καρδιαγγειακή Υγεία Καρδιά

«Νίκο, γιατί κόβεις ταχύτητα;» – Ο 75χρονος που γλίτωσε την ανακοπή στο παρά πέντε

Μια διαδρομή προς το χωριό εξελίχθηκε σε επείγον καρδιολογικό περιστατικό. Ο Γιώργος Κοίλιαρης μιλά για την καρδιακή αμυλοείδωση του πατέρα του, το επεισόδιο που έμοιαζε με έμφραγμα και τη νέα καθημερινότητα μετά το εξιτήριο

«Νίκο, γιατί κόβεις ταχύτητα;» – Ο 75χρονος που γλίτωσε την ανακοπή στο παρά πέντε
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η πρώτη διάγνωση ήρθε περίπου όταν ο κ. Νίκος Κοίλιαρης ήταν 70 ετών. Από εκείνη τη στιγμή, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του κλήθηκαν να μάθουν να ζουν με μια πάθηση δύσκολη, σπάνια και όχι πάντα εύκολα αναγνωρίσιμη: την καρδιακή αμυλοείδωση.

Πρόκειται για μια κατάσταση, κατά την οποία ινίδια αμυλοειδούς εναποτίθενται στον καρδιακό μυ, επηρεάζοντας τη δράση του. Όπως εξηγεί η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η αμυλοείδωση χαρακτηρίζεται από συσσώρευση παθολογικών πρωτεϊνών σε ιστούς και όργανα, μεταξύ των οποίων και η καρδιά, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η λειτουργία τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης