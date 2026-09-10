Τι πρέπει να ξέρουμε για την ασφάλιση επαγγελματικού χώρου – Οι καλύψεις για εξοπλισμό και εισόδημα
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Τι πρέπει να ξέρουμε για την ασφάλιση επαγγελματικού χώρου – Οι καλύψεις για εξοπλισμό και εισόδημα

Από μια απλή διαρροή μέχρι πυρκαγιά, πλημμύρα ή σεισμό, οι κίνδυνοι για έναν επαγγελματικό χώρο είναι πολλοί - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε επιχειρηματίας για την ασφάλιση επαγγελματικού χώρου

Τι πρέπει να ξέρουμε για την ασφάλιση επαγγελματικού χώρου – Οι καλύψεις για εξοπλισμό και εισόδημα
Γιάννης Βερμισσώ
Ο ατομικός επαγγελματικός χώρος, είτε είναι γραφείο είτε κατάστημα, αποτελεί πηγή εισοδήματος για τον κάτοχό του και σημαίνει πολλά για τον κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή ελεύθερο επαγγελματία ή επιχειρηματία, ο οποίος έχει επενδύσει σε αυτόν υλικά (εξοπλισμό ή εμπορεύματα) και άυλα (χρόνο, φήμη) περιουσιακά στοιχεία.

Ο χώρος αυτός έχει ανάγκη από προστασία διότι, εάν συμβεί κάτι απρόοπτο, από απλό όπως η διαρροή νερού, μέχρι κάτι πολύ σοβαρό όπως πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα ή κάτι άλλο, τότε η καταστροφή θα σηματοδοτήσει καταστροφικές απώλειες για τον επιχειρηματία ή τον επαγγελματία. Δεν είναι μόνο οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν, είναι και ο χρόνος που θα χαθεί για την αποκατάσταση και την επάνοδο στην κανονικότητα.

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Γιάννης Βερμισσώ
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