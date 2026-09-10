Τι πρέπει να ξέρουμε για την ασφάλιση επαγγελματικού χώρου – Οι καλύψεις για εξοπλισμό και εισόδημα

Από μια απλή διαρροή μέχρι πυρκαγιά, πλημμύρα ή σεισμό, οι κίνδυνοι για έναν επαγγελματικό χώρο είναι πολλοί - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε επιχειρηματίας για την ασφάλιση επαγγελματικού χώρου