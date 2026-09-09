Στον αέρα οι ασθενείς υπό δωρεάν θεραπεία παχυσαρκίας – Τι θα γίνει με τις οφειλόμενες δόσεις φαρμάκων
Στον αέρα οι ασθενείς υπό δωρεάν θεραπεία παχυσαρκίας – Τι θα γίνει με τις οφειλόμενες δόσεις φαρμάκων
Οι 43.500 δικαιούχοι του δωρεάν προγράμματος κατά της παχυσαρκίας δεν έχουν ολοκληρώσει τη θεραπευτική τους αγωγή - Το Υπουργείο Υγείας προωθεί την επανεκκίνηση του προγράμματος και την αναπλήρωση των χαμένων δόσεων, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα
Χωρίς ακόμη καμία ενημέρωση σε σχέση με την ολοκλήρωση του κύκλου της δωρεάν αγωγής τους είναι οι 43.500 δικαιούχοι του προγράμματος για την παχυσαρκία ενηλίκων το οποίο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι χιλιάδες ασθενείς δεν έχουν λάβει τουλάχιστον δύο από τις δόσεις των φαρμάκων – αρκετοί και παραπάνω – για τη διαχείριση του βάρους τους, με αποτέλεσμα η προσπάθεια που ξεκίνησαν να κάνουν να έχει μείνει … στον αέρα. Η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας είναι η αποκατάσταση του προβλήματος και η αναπλήρωση των χαμένων δόσεων, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.
«Αυτήν την εβδομάδα θα καλέσει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το νόμο που ψηφίσαμε, τις δύο εταιρίες που παράγουν τα σχετικά φάρμακα για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και να ξανακάνουμε το πρόγραμμα από την αρχή. Το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ήταν ένα πρόγραμμα ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως ξέρετε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πανευρωπαϊκά τελείωσε. Άρα, θα τελείωνε και στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα εμείς βρήκαμε χρήματα χάρη στην παρέμβαση του κυρίου Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα βρούμε μία λύση με το πρόγραμμα της παχυσαρκίας, είμαι αισιόδοξος», σημείωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
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«Αυτήν την εβδομάδα θα καλέσει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το νόμο που ψηφίσαμε, τις δύο εταιρίες που παράγουν τα σχετικά φάρμακα για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και να ξανακάνουμε το πρόγραμμα από την αρχή. Το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ήταν ένα πρόγραμμα ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως ξέρετε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πανευρωπαϊκά τελείωσε. Άρα, θα τελείωνε και στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα εμείς βρήκαμε χρήματα χάρη στην παρέμβαση του κυρίου Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα βρούμε μία λύση με το πρόγραμμα της παχυσαρκίας, είμαι αισιόδοξος», σημείωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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