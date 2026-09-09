Στον αέρα οι ασθενείς υπό δωρεάν θεραπεία παχυσαρκίας – Τι θα γίνει με τις οφειλόμενες δόσεις φαρμάκων

Οι 43.500 δικαιούχοι του δωρεάν προγράμματος κατά της παχυσαρκίας δεν έχουν ολοκληρώσει τη θεραπευτική τους αγωγή - Το Υπουργείο Υγείας προωθεί την επανεκκίνηση του προγράμματος και την αναπλήρωση των χαμένων δόσεων, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα