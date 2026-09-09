Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή – Οι παιδίατροι εξηγούν

Πότε χρειάζεται το ΑΔΥΜ, ποιος το συμπληρώνει, ποιες εξετάσεις απαιτούνται και τι πρέπει να γνωρίζει το σχολείο – Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς από τους παιδιάτρους