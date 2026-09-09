Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή – Οι παιδίατροι εξηγούν
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή – Οι παιδίατροι εξηγούν
Πότε χρειάζεται το ΑΔΥΜ, ποιος το συμπληρώνει, ποιες εξετάσεις απαιτούνται και τι πρέπει να γνωρίζει το σχολείο – Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς από τους παιδιάτρους
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) απασχολεί πολλές οικογένειες, καθώς αποτελεί απαραίτητο έγγραφο σε συγκεκριμένα στάδια της σχολικής φοίτησης. Δεν πρόκειται, ωστόσο, απλώς για ακόμη ένα δικαιολογητικό που χρειάζεται μια υπογραφή.
Όπως επισημαίνει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, το ΑΔΥΜ αποτελεί εργαλείο πρόληψης και συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, παιδιάτρου και σχολείου. Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας του μαθητή και στη σωστή συμμετοχή του στη σχολική ζωή και στις δραστηριότητες του σχολείου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως επισημαίνει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, το ΑΔΥΜ αποτελεί εργαλείο πρόληψης και συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, παιδιάτρου και σχολείου. Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας του μαθητή και στη σωστή συμμετοχή του στη σχολική ζωή και στις δραστηριότητες του σχολείου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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