Πώς να ερμηνεύουμε τις ειδήσεις για νέα φάρμακα – Η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας εξηγεί τι υπάρχει πίσω από κάθε καινοτόμο θεραπεία
Πώς να ερμηνεύουμε τις ειδήσεις για νέα φάρμακα – Η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας εξηγεί τι υπάρχει πίσω από κάθε καινοτόμο θεραπεία
Η εγγραμματοσύνη υγείας βοηθά τους ασθενείς να κατανοούν τι σημαίνει μια έγκριση, ποιοι ωφελούνται πραγματικά από μια θεραπεία και πότε μπορεί να είναι διαθέσιμη στη χώρα μας, επισημαίνει η κυρία Μέμη Τσεκούρα, πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
*Γράφει η κυρία Μέμη Τσεκούρα, πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
«Δεν πιστεύω σε θαύματα. Τώρα, όμως, πιστεύω στον εαυτό μου». Είναι τα λόγια μιας γυναίκας με εμπειρία καρκίνου, η οποία συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ «9 Ζωές», που δημιούργησε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας το 2022, σε σκηνοθεσία του Στέφανου Σιταρά.
Τα λόγια της έρχονται συχνά στο μυαλό μου όταν διαβάζω δημοσιεύματα για νέα «θαυματουργά» φάρμακα. Πίσω από κάθε καινοτόμο θεραπεία υπάρχει όντως κάτι αξιοθαύμαστο: χρόνια έρευνας, αμέτρητες ώρες εργασίας, διαδοχικές δοκιμές, επιτυχίες και αποτυχίες. Υπάρχει η προσπάθεια γιατρών, ερευνητών και φαρμακευτικών εταιρειών. Υπάρχει, πάνω απ’ όλα, η καθοριστική συμβολή των ασθενών που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες και προσφέρουν στην επιστήμη γνώση μέσα από την εμπειρία τους.
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«Δεν πιστεύω σε θαύματα. Τώρα, όμως, πιστεύω στον εαυτό μου». Είναι τα λόγια μιας γυναίκας με εμπειρία καρκίνου, η οποία συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ «9 Ζωές», που δημιούργησε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας το 2022, σε σκηνοθεσία του Στέφανου Σιταρά.
Τα λόγια της έρχονται συχνά στο μυαλό μου όταν διαβάζω δημοσιεύματα για νέα «θαυματουργά» φάρμακα. Πίσω από κάθε καινοτόμο θεραπεία υπάρχει όντως κάτι αξιοθαύμαστο: χρόνια έρευνας, αμέτρητες ώρες εργασίας, διαδοχικές δοκιμές, επιτυχίες και αποτυχίες. Υπάρχει η προσπάθεια γιατρών, ερευνητών και φαρμακευτικών εταιρειών. Υπάρχει, πάνω απ’ όλα, η καθοριστική συμβολή των ασθενών που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες και προσφέρουν στην επιστήμη γνώση μέσα από την εμπειρία τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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