Πώς να ερμηνεύουμε τις ειδήσεις για νέα φάρμακα – Η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας εξηγεί τι υπάρχει πίσω από κάθε καινοτόμο θεραπεία

Η εγγραμματοσύνη υγείας βοηθά τους ασθενείς να κατανοούν τι σημαίνει μια έγκριση, ποιοι ωφελούνται πραγματικά από μια θεραπεία και πότε μπορεί να είναι διαθέσιμη στη χώρα μας, επισημαίνει η κυρία Μέμη Τσεκούρα, πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας