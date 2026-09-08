Καρκίνος προστάτη: Ογκολόγος εξηγεί γιατί το PSA δεν είναι για όλους – Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε άνδρας

Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε περαιτέρω εξετάσεις που τελικά αποδεικνύονται μη αναγκαίες, όπως εξηγεί ο ογκολόγος Mikkael Sekeres