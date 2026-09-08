Καρκίνος προστάτη: Ογκολόγος εξηγεί γιατί το PSA δεν είναι για όλους – Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε άνδρας
Καρκίνος προστάτη: Ογκολόγος εξηγεί γιατί το PSA δεν είναι για όλους – Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε άνδρας
Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε περαιτέρω εξετάσεις που τελικά αποδεικνύονται μη αναγκαίες, όπως εξηγεί ο ογκολόγος Mikkael Sekeres
Μία απλή αιματολογική εξέταση που μπορεί να αποτελέσει το πρώτο σήμα για έναν καρκίνο του προστάτη πριν ακόμη εμφανιστούν συμπτώματα μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, με αυτονόητη επιλογή. Γιατί λοιπόν οι γιατροί δεν συστήνουν απλώς σε όλους τους άνδρες να κάνουν τακτικά PSA;
Η απάντηση, σύμφωνα με τον ογκολόγο Mikkael Sekeres, επικεφαλής του Τμήματος Αιματολογίας και καθηγητή Ιατρικής στο Sylvester Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, είναι πιο σύνθετη απ’ όσο φαίνεται. Όπως εξηγεί σε άρθρο του στην Washington Post, το PSA μπορεί πράγματι να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη και, στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου, να συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητας από τη νόσο. Ένα αυξημένο PSA, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο. Και ένας καρκίνος που θα εντοπιστεί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται άμεση θεραπεία, όπως αναφέρει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η απάντηση, σύμφωνα με τον ογκολόγο Mikkael Sekeres, επικεφαλής του Τμήματος Αιματολογίας και καθηγητή Ιατρικής στο Sylvester Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, είναι πιο σύνθετη απ’ όσο φαίνεται. Όπως εξηγεί σε άρθρο του στην Washington Post, το PSA μπορεί πράγματι να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη και, στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου, να συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητας από τη νόσο. Ένα αυξημένο PSA, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο. Και ένας καρκίνος που θα εντοπιστεί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται άμεση θεραπεία, όπως αναφέρει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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