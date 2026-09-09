Προϊόντα νικοτίνης: 1 στους 2 λιανοπωλητές χρησιμοποιεί ψηφιακό έλεγχο ηλικίας

Πανελλαδική έρευνα της Imperial Brands Hellas σε 7.584 επαγγελματίες αποτυπώνει πώς εφαρμόζονται τα νέα μέτρα επιβεβαίωσης ηλικίας στη λιανική και ποια εμπόδια παραμένουν