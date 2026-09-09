Προϊόντα νικοτίνης: 1 στους 2 λιανοπωλητές χρησιμοποιεί ψηφιακό έλεγχο ηλικίας
Προϊόντα νικοτίνης: 1 στους 2 λιανοπωλητές χρησιμοποιεί ψηφιακό έλεγχο ηλικίας
Πανελλαδική έρευνα της Imperial Brands Hellas σε 7.584 επαγγελματίες αποτυπώνει πώς εφαρμόζονται τα νέα μέτρα επιβεβαίωσης ηλικίας στη λιανική και ποια εμπόδια παραμένουν
Τα τελικά ευρήματα της πρώτης πανελλαδικής έρευνας για την εφαρμογή των νέων μέτρων επιβεβαίωσης ηλικίας στη λιανική αγορά προϊόντων νικοτίνης έδωσε στη δημοσιότητα η Imperial Brands Hellas, η οποία είχε τη συνολική ευθύνη εκπόνησης και υλοποίησής της.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 28 Μαΐου έως 22 Ιουλίου 2026 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 7.584 επαγγελματιών του κλάδου σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί». Η ουσιαστική αξία της πρωτοβουλίας και της ίδιας της έρευνας έγκειται στην άμεση σχέση της με τη λιανική αγορά, με τους ίδιους τους ανθρώπους δηλαδή που καλούνται να εφαρμόσουν το πλαίσιο στην πράξη, χτυπώντας στην ίδια την «καρδιά» της εφαρμογής.
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 28 Μαΐου έως 22 Ιουλίου 2026 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 7.584 επαγγελματιών του κλάδου σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί». Η ουσιαστική αξία της πρωτοβουλίας και της ίδιας της έρευνας έγκειται στην άμεση σχέση της με τη λιανική αγορά, με τους ίδιους τους ανθρώπους δηλαδή που καλούνται να εφαρμόσουν το πλαίσιο στην πράξη, χτυπώντας στην ίδια την «καρδιά» της εφαρμογής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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