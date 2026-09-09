Ποιος είναι ο νέος διευθυντής του γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα



Νέος διευθυντής του γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα αναλαμβάνει ο Δρ Gundo Weiler, μετά τη λήξη θητείας του Δρ João Breda. Ο νέος επικεφαλής συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του ΠΟΥ στην Ευρώπη στα σόσιαλ μίντια.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνεται στην ανάρτηση, ο Δρ Weiler αναλαμβάνει τη θέση έχοντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ΠΟΥ, δουλεύοντας με διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής για την αναβάθμιση της υγείας και την ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας.

Στην Ελλάδα, ο Δρ. Weiler θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους εθνικούς εταίρους για την προώθηση των κοινών εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα της υγείας. Παράλληλα, θα αξιοποιήσει την εμπειρία και τη δέσμευση της Ελλάδας για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής θεραπείας και φροντίδας για τους ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, αναλαμβάνοντας την ηγεσία του ειδικού Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, προς όφελος και των 53 χωρών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ.



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