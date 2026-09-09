Γιατί δεν γερνάμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο ρυθμό – Νέα μελέτη αποκαλύπτει
Γιατί δεν γερνάμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο ρυθμό – Νέα μελέτη αποκαλύπτει
Δύο συνομίληκοι άνθρωποι μπορεί να γερνούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ερευνητές αποκαλύπτουν πώς γονίδια, ανοσοποιητικό, μεταβολισμός και περιβάλλον διαμορφώνουν μια ατομική πορεία γήρανσης για τον καθένα από εμάς
Ένα πιστοποιητικό γέννησης μπορεί να σας πει πόσα χρόνια ζει κάποιος. Το πόσο γρήγορα γερνάει το σώμα του, όμως, είναι μια διαφορετική ιστορία. Για παράδειγμα, δύο υγιείς γυναίκες 61 ετών μπορεί να έχουν την ίδια χρονολογική ηλικία, ωστόσο υποβάλλονται σε πολύ διαφορετικές βιολογικές αλλαγές. Η γονιδιακή δραστηριότητα που συνδέεται με ασθένειες μπορεί στη μία να μειώνεται και στην άλλη να αυξάνεται. Το ανοσοποιητικό σύστημα, ο μεταβολισμός και η χημεία του αίματός τους μπορεί, επίσης, να ακολουθούν διαφορετικές πορείες.
Αυτή η μεταβλητότητα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Science, στην οποία ερευνητές από το King’s College του Λονδίνου και συνεργαζόμενα ιδρύματα εξέτασαν επανειλημμένα δείγματα αίματος εκατοντάδων γυναικών για ένα διάστημα έως και 8 ετών. Αυτό που εντόπισαν οι ερευνητές δεν ήταν ένα ενιαίο βιολογικό πρότυπο που συνοδεύει τη γήρανση, αλλά ένα μείγμα κοινών τάσεων και εξαιρετικά ατομικών αλλαγών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτή η μεταβλητότητα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Science, στην οποία ερευνητές από το King’s College του Λονδίνου και συνεργαζόμενα ιδρύματα εξέτασαν επανειλημμένα δείγματα αίματος εκατοντάδων γυναικών για ένα διάστημα έως και 8 ετών. Αυτό που εντόπισαν οι ερευνητές δεν ήταν ένα ενιαίο βιολογικό πρότυπο που συνοδεύει τη γήρανση, αλλά ένα μείγμα κοινών τάσεων και εξαιρετικά ατομικών αλλαγών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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