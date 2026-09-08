«Δεν είμαι τρελή»: Η Ζόι περίμενε 18 χρόνια για να διαγνωστεί με ενδομητρίωση – Η ιστορία της
«Δεν είμαι τρελή»: Η Ζόι περίμενε 18 χρόνια για να διαγνωστεί με ενδομητρίωση – Η ιστορία της
Η Ζόι Άρμστρονγκ πονούσε από τα 11 της και χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να πάρει μια σαφή απάντηση – Δύο νέες, λιγότερο επεμβατικές εξετάσεις φιλοδοξούν να συντομεύσουν τη διαδρομή προς τη διάγνωση της ενδομητρίωσης
Η Zoë Armstrong ήταν μόλις 11 ετών όταν άρχισε να νιώθει έναν οξύ, διαπεραστικό πόνο στην αριστερή πλευρά του σώματός της. Οι κρίσεις ήταν τόσο έντονες, ώστε την έστελναν ξανά και ξανά στο ιατρείο του σχολείου. Με το πέρασμα των χρόνων, ο πόνος όχι μόνο δεν υποχωρούσε, αλλά στη ζωή της προστέθηκαν και η ναυτία, η πολύ έντονη περίοδος, η ακμή και οι κύστεις στις ωοθήκες που έφταναν μέχρι τη ρήξη.
Πέρασαν σχεδόν 18 χρόνια μέχρι να μάθει τι συνέβαινε στο σώμα της. Στα 29 της, ένα υπερηχογράφημα αποκάλυψε ένα ενδομητρίωμα, μια κύστη που σχετίζεται με την ενδομητρίωση. Όταν η Armstrong είδε για πρώτη φορά το εύρημα γραμμένο στην ιατρική γνωμάτευση, τηλεφώνησε στη μητέρα της και έκλαψε. «Όταν το είδα στο χαρτί, σκέφτηκα: “Δεν είμαι τρελή”», θυμάται σήμερα η 31χρονη. «Ήξερα πολύ καλά τι ένιωθα μέσα στο ίδιο μου το σώμα».
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Πέρασαν σχεδόν 18 χρόνια μέχρι να μάθει τι συνέβαινε στο σώμα της. Στα 29 της, ένα υπερηχογράφημα αποκάλυψε ένα ενδομητρίωμα, μια κύστη που σχετίζεται με την ενδομητρίωση. Όταν η Armstrong είδε για πρώτη φορά το εύρημα γραμμένο στην ιατρική γνωμάτευση, τηλεφώνησε στη μητέρα της και έκλαψε. «Όταν το είδα στο χαρτί, σκέφτηκα: “Δεν είμαι τρελή”», θυμάται σήμερα η 31χρονη. «Ήξερα πολύ καλά τι ένιωθα μέσα στο ίδιο μου το σώμα».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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