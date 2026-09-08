«Δεν είμαι τρελή»: Η Ζόι περίμενε 18 χρόνια για να διαγνωστεί με ενδομητρίωση – Η ιστορία της

Η Ζόι Άρμστρονγκ πονούσε από τα 11 της και χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να πάρει μια σαφή απάντηση – Δύο νέες, λιγότερο επεμβατικές εξετάσεις φιλοδοξούν να συντομεύσουν τη διαδρομή προς τη διάγνωση της ενδομητρίωσης