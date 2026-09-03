Η 31χρονη Μαρία υπέφερε από άγχος και αϋπνίες: Η απλή τεχνική αναπνοής που τη βοήθησε να ηρεμήσει – Δείτε βίντεο
Η 31χρονη Μαρία υπέφερε από άγχος και αϋπνίες: Η απλή τεχνική αναπνοής που τη βοήθησε να ηρεμήσει – Δείτε βίντεο
Η τεχνική box breathing βασίζεται σε τέσσερα στάδια και βοηθά στη μείωση της αντίδρασης του οργανισμού στο πολύ έντονο στρες – Τι έδειξε πρόσφατη μελέτη
Περισσότερα από 2.400 χιλιόμετρα χώριζαν τη Μαρία Μεδίνα από την οικογένεια και τους φίλους της, όταν καταστροφικοί σεισμοί έπληξαν τη γενέτειρά της, τη La Guaira της Βενεζουέλας. Από τη Φλόριντα, όπου ζει τα τελευταία 15 χρόνια, ένιωθε ανήμπορη να βοηθήσει τους συγγενείς και τους φίλους της που βρίσκονταν στη Βενεζουέλα, ενώ το άγχος άρχισε να της στερεί τον ύπνο.
Τις νύχτες που έμενε ξαπλωμένη κοιτάζοντας το ταβάνι, στράφηκε σε μία τεχνική που γνώριζε ήδη από το 2020: Την τετράγωνη αναπνοή ή box breathing. «Σε στιγμές που αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάνω πολλά, ξέρω ότι αυτό θα με βοηθήσει», λέει η 31χρονη στο BBC.
Η τεχνική είναι εντυπωσιακά απλή: Eισπνοή, κράτημα της αναπνοής, εκπνοή και νέο κράτημα, με κάθε στάδιο να διαρκεί τον ίδιο χρόνο. Συνήθως εφαρμόζεται με τον κανόνα 4-4-4-4.
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Τις νύχτες που έμενε ξαπλωμένη κοιτάζοντας το ταβάνι, στράφηκε σε μία τεχνική που γνώριζε ήδη από το 2020: Την τετράγωνη αναπνοή ή box breathing. «Σε στιγμές που αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάνω πολλά, ξέρω ότι αυτό θα με βοηθήσει», λέει η 31χρονη στο BBC.
Η τεχνική είναι εντυπωσιακά απλή: Eισπνοή, κράτημα της αναπνοής, εκπνοή και νέο κράτημα, με κάθε στάδιο να διαρκεί τον ίδιο χρόνο. Συνήθως εφαρμόζεται με τον κανόνα 4-4-4-4.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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