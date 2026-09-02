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Τι ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer για τη στήριξη ασθενών και φροντιστών
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Νόσος Αλτσχάιμερ Άνοια

Τι ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer για τη στήριξη ασθενών και φροντιστών

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι ζουν με άνοια στην Ελλάδα, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer ζητά συγκεκριμένες παρεμβάσεις από την Πολιτεία

Τι ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer για τη στήριξη ασθενών και φροντιστών
ygeiamou.gr team
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών απευθύνει κάλεσμα στήριξης για την έγκαιρη διάγνωση, την ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες και την ουσιαστική ενίσχυση των οικογενειών που φροντίζουν άτομα με άνοια.

Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι ζουν με άνοια, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες συγγενείς και φροντιστές «σηκώνουν» καθημερινά το βάρος της μέριμνας, η Ομοσπονδία ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις: αποζημίωση των νέων διαγνωστικών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ, πρόσβαση στις νεότερες θεραπείες, στήριξη των περιθαλπόντων, υπηρεσίες Μνήμης σε όλη τη χώρα και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την άνοια.

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ygeiamou.gr team
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