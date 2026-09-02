Τι ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer για τη στήριξη ασθενών και φροντιστών

απευθύνει κάλεσμα στήριξης για την έγκαιρη διάγνωση, την ισότιμη πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες και την ουσιαστική ενίσχυση των οικογενειών που φροντίζουν άτομα μεΜε δεδομένο ότι στην Ελλάδα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες συγγενείς καιαποζημίωση των νέων διαγνωστικών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ, πρόσβαση στις νεότερες θεραπείες, στήριξη των περιθαλπόντων, υπηρεσίες Μνήμης σε όλη τη χώρα και ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την άνοια.Διαβάστε περισσότερα στο