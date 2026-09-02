Γιατί η πολύκροτη δίκη Meta θεωρείται ορόσημο για την προστασία των ανηλίκων – Καθηγήτρια Νομικής εξηγεί

Η Nora Freeman Engstrom, καθηγήτρια Νομικής στο Stanford εξηγεί γιατί η μεγάλη δικαστική μάχη για τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών ξεπερνά κατά πολύ τη Meta και τι σημαίνει για την προστασία των ανηλίκων