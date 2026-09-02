Γιατί η πολύκροτη δίκη Meta θεωρείται ορόσημο για την προστασία των ανηλίκων – Καθηγήτρια Νομικής εξηγεί
Γιατί η πολύκροτη δίκη Meta θεωρείται ορόσημο για την προστασία των ανηλίκων – Καθηγήτρια Νομικής εξηγεί
Η Nora Freeman Engstrom, καθηγήτρια Νομικής στο Stanford εξηγεί γιατί η μεγάλη δικαστική μάχη για τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών ξεπερνά κατά πολύ τη Meta και τι σημαίνει για την προστασία των ανηλίκων
Η δικαστική μάχη γύρω με τη Meta δεν αφορά μόνο το πόσες ώρες περνούν τα παιδιά μπροστά σε μία οθόνη. Αγγίζει ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα: Μέχρι πού φτάνει η ευθύνη μιας τεχνολογικής εταιρείας όταν κατηγορείται ότι έχει σχεδιάσει τα προϊόντα της με τρόπο που κρατά παιδιά και εφήβους διαρκώς συνδεδεμένους;
Η σημασία της υπόθεσης είχε αναδειχθεί λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο συμβιβασμό της Meta με τις αμερικανικές Πολιτείες από τη Nora Freeman Engstrom, καθηγήτρια Νομικής στο Stanford και ειδικό στο δίκαιο αδικοπραξιών. Σε άρθρο της στο Stanford Report, η Engstrom εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη δίκη αποτελεί υπόθεση-οδηγό για μια πολύ ευρύτερη δικαστική σύγκρουση γύρω από τα social media και τον εθισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η σημασία της υπόθεσης είχε αναδειχθεί λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο συμβιβασμό της Meta με τις αμερικανικές Πολιτείες από τη Nora Freeman Engstrom, καθηγήτρια Νομικής στο Stanford και ειδικό στο δίκαιο αδικοπραξιών. Σε άρθρο της στο Stanford Report, η Engstrom εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη δίκη αποτελεί υπόθεση-οδηγό για μια πολύ ευρύτερη δικαστική σύγκρουση γύρω από τα social media και τον εθισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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