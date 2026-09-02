Γιατί η πολύκροτη δίκη Meta θεωρείται ορόσημο για την προστασία των ανηλίκων – Καθηγήτρια Νομικής εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Social Media Δίκη Meta

Γιατί η πολύκροτη δίκη Meta θεωρείται ορόσημο για την προστασία των ανηλίκων – Καθηγήτρια Νομικής εξηγεί

Η Nora Freeman Engstrom, καθηγήτρια Νομικής στο Stanford εξηγεί γιατί η μεγάλη δικαστική μάχη για τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών ξεπερνά κατά πολύ τη Meta και τι σημαίνει για την προστασία των ανηλίκων

Γιατί η πολύκροτη δίκη Meta θεωρείται ορόσημο για την προστασία των ανηλίκων – Καθηγήτρια Νομικής εξηγεί
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η δικαστική μάχη γύρω με τη Meta δεν αφορά μόνο το πόσες ώρες περνούν τα παιδιά μπροστά σε μία οθόνη. Αγγίζει ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα: Μέχρι πού φτάνει η ευθύνη μιας τεχνολογικής εταιρείας όταν κατηγορείται ότι έχει σχεδιάσει τα προϊόντα της με τρόπο που κρατά παιδιά και εφήβους διαρκώς συνδεδεμένους;

Η σημασία της υπόθεσης είχε αναδειχθεί λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο συμβιβασμό της Meta με τις αμερικανικές Πολιτείες από τη Nora Freeman Engstrom, καθηγήτρια Νομικής στο Stanford και ειδικό στο δίκαιο αδικοπραξιών. Σε άρθρο της στο Stanford Report, η Engstrom εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη δίκη αποτελεί υπόθεση-οδηγό για μια πολύ ευρύτερη δικαστική σύγκρουση γύρω από τα social media και τον εθισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης