ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ: Δωρεάν εξετάσεις για 4 νόσους από τον Σεπτέμβριο – Θα σταλούν 5,3 εκατ. παραπεμπτικά
ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ: Δωρεάν εξετάσεις για 4 νόσους από τον Σεπτέμβριο – Θα σταλούν 5,3 εκατ. παραπεμπτικά
Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει ήδη οδηγήσει σε 6,86 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις ενώ 274.410 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα
Νέα μηνύματα (SMS) για δωρεάν εξετάσεις θα αρχίσει να στέλνει από τον Σεπτέμβριο το υπουργείο Υγείας, καθώς το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περνά στον επόμενο κύκλο του, με στόχο να διατηρήσει εκατομμύρια πολίτες σε τροχιά συστηματικού προληπτικού ελέγχου.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται να εκδοθούν από τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ άυλα παραπεμπτικά για περίπου 5,3 εκατομμύρια πολίτες, ενώ συνολικά ο νέος κύκλος αφορά περίπου 6,2 εκατομμύρια μοναδικά φυσικά πρόσωπα, καθώς πολλοί δικαιούνται παραπεμπτικά για περισσότερες από μία εξετάσεις.
Η συνέχιση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πλέον εξασφαλιστεί θεσμικά και χρηματοδοτικά. Με πρόσφατο νόμο του υπουργείου Υγείας, το πρόγραμμα συνεχίζεται έως το 2030 με 300 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, υλοποιώντας τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα σταθερό και δωρεάν σύστημα πρόληψης.
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Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένεται να εκδοθούν από τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ άυλα παραπεμπτικά για περίπου 5,3 εκατομμύρια πολίτες, ενώ συνολικά ο νέος κύκλος αφορά περίπου 6,2 εκατομμύρια μοναδικά φυσικά πρόσωπα, καθώς πολλοί δικαιούνται παραπεμπτικά για περισσότερες από μία εξετάσεις.
Η συνέχιση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πλέον εξασφαλιστεί θεσμικά και χρηματοδοτικά. Με πρόσφατο νόμο του υπουργείου Υγείας, το πρόγραμμα συνεχίζεται έως το 2030 με 300 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, υλοποιώντας τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα σταθερό και δωρεάν σύστημα πρόληψης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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