ALS: 67χρονος Αμερικανός με ελληνικές ρίζες θα κωπηλατεί επί 7 μέρες στα ελληνικά νησιά για να στηρίξει τους ασθενείς
ALS: 67χρονος Αμερικανός με ελληνικές ρίζες θα κωπηλατεί επί 7 μέρες στα ελληνικά νησιά για να στηρίξει τους ασθενείς
Ο Tom Horton διασχίζει με prone paddleboard τα ελληνικά νησιά, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του και συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση πόρων για την ALS σε Ελλάδα και ΗΠΑ
Το ALS Network και ο Ελληνικός Σύλλογος Ατόμων με ALS ανακοίνωσαν μια διεθνή συνεργασία με αφορμή μια ξεχωριστή αθλητική αποστολή αντοχής, η οποία ενώνει δύο χώρες και δύο κοινότητες ALS μέσα από την κοινή τους δέσμευση προς τους ανθρώπους που ζουν με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS) και τις οικογένειές τους.
Από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου, ο επί σειρά ετών υποστηρικτής του ALS Network, Tom Horton θα πραγματοποιήσει μια απαιτητική αποστολή με prone paddleboard στα ελληνικά νησιά με φίλους του και συναθλητές, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του, της οποίας η ελληνική καταγωγή του ενέπνευσε μια βαθιά και διαχρονική αγάπη για την ιστορία, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της Ελλάδας. Μαζί του θα βρίσκονται εννέα μέλη της οικογένειάς του.
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Από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου, ο επί σειρά ετών υποστηρικτής του ALS Network, Tom Horton θα πραγματοποιήσει μια απαιτητική αποστολή με prone paddleboard στα ελληνικά νησιά με φίλους του και συναθλητές, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του, της οποίας η ελληνική καταγωγή του ενέπνευσε μια βαθιά και διαχρονική αγάπη για την ιστορία, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της Ελλάδας. Μαζί του θα βρίσκονται εννέα μέλη της οικογένειάς του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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