ALS: 67χρονος Αμερικανός με ελληνικές ρίζες θα κωπηλατεί επί 7 μέρες στα ελληνικά νησιά για να στηρίξει τους ασθενείς

Ο Tom Horton διασχίζει με prone paddleboard τα ελληνικά νησιά, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του και συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση πόρων για την ALS σε Ελλάδα και ΗΠΑ