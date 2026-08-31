Μπορούν τα φάρμακα απώλειας βάρους να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου;

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους GLP-1 αγωνιστές, καθώς και τη σύνδεση παχυσαρκίας - καρκινογένεσης. Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ εξηγούν