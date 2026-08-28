ΙΦΝΕ: Οι υγιεινές τροφές με οξαλικά «δυσκολεύουν» το ευαίσθητο έντερο – Ποιες είναι
ΙΦΝΕ: Οι υγιεινές τροφές με οξαλικά «δυσκολεύουν» το ευαίσθητο έντερο – Ποιες είναι
Μια φυσική ουσία που περιέχεται σε υγιεινά, κατά τα άλλα, τρόφιμα ενδέχεται να αλληλεπιδρά διαφορετικά με το έντερο ορισμένων ασθενών με ΙΦΝΕ, ενισχύοντας τη φλεγμονώδη δραστηριότητα
Τρόφιμα όπως το σπανάκι, τα αμύγδαλα και οι γλυκοπατάτες θεωρούνται από τις πιο θρεπτικές επιλογές μιας ισορροπημένης διατροφής. Για ορισμένους ανθρώπους με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΙΦΝΕ), όμως, μια φυσική ουσία που περιέχουν ίσως έχει διαφορετική επίδραση. Νέα μελέτη από το UNC School of Medicine, που δημοσιεύεται στο Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, στρέφει την προσοχή στα οξαλικά, ενώσεις που υπάρχουν φυσιολογικά σε πολλές φυτικές τροφές. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, σε ασθενείς με νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα, ο μηχανισμός διαχείρισης των οξαλικών στο έντερο φαίνεται να είναι διαταραγμένος, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύει τη φλεγμονώδη αντίδραση.
Τι είναι τα οξαλικά
Τα οξαλικά είναι φυσικές ενώσεις που βρίσκονται σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Σ’ έναν υγιή οργανισμό, σημαντικό μέρος των οξαλικών που προσλαμβάνονται από τη διατροφή αποβάλλεται μέσω των κοπράνων. Η νέα έρευνα, όμως, δείχνει ότι στους ανθρώπους με ΙΦΝΕ η διαδικασία αυτή μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά.
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Τι είναι τα οξαλικά
Τα οξαλικά είναι φυσικές ενώσεις που βρίσκονται σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Σ’ έναν υγιή οργανισμό, σημαντικό μέρος των οξαλικών που προσλαμβάνονται από τη διατροφή αποβάλλεται μέσω των κοπράνων. Η νέα έρευνα, όμως, δείχνει ότι στους ανθρώπους με ΙΦΝΕ η διαδικασία αυτή μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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