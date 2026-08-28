ΙΦΝΕ: Οι υγιεινές τροφές με οξαλικά «δυσκολεύουν» το ευαίσθητο έντερο – Ποιες είναι

Μια φυσική ουσία που περιέχεται σε υγιεινά, κατά τα άλλα, τρόφιμα ενδέχεται να αλληλεπιδρά διαφορετικά με το έντερο ορισμένων ασθενών με ΙΦΝΕ, ενισχύοντας τη φλεγμονώδη δραστηριότητα