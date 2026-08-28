Λιγότερη πρωτεΐνη, το μυστικό της υγιούς γήρανσης – Πόση να τρώμε τελικά

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τους μυς, αλλά περισσότερο δεν σημαίνει πάντα καλύτερα. Νέα δεδομένα εξετάζουν τη σχέση της με τον μεταβολισμό, τη φλεγμονή και τη μακροζωία