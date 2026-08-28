Λιγότερη πρωτεΐνη, το μυστικό της υγιούς γήρανσης – Πόση να τρώμε τελικά
Λιγότερη πρωτεΐνη, το μυστικό της υγιούς γήρανσης – Πόση να τρώμε τελικά
Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τους μυς, αλλά περισσότερο δεν σημαίνει πάντα καλύτερα. Νέα δεδομένα εξετάζουν τη σχέση της με τον μεταβολισμό, τη φλεγμονή και τη μακροζωία
Η πρωτεΐνη έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διατροφή, κυρίως λόγω της σημασίας της για τη μυϊκή μάζα και τη φυσική κατάσταση. Νέα ερευνητικά δεδομένα, όμως, υποδεικνύουν ότι, για ορισμένους ανθρώπους, η υπερβολική πρόσληψή της ίσως να μην είναι απαραίτητα ωφέλιμη και ότι ο περιορισμός της ενδέχεται να συνδέεται με καλύτερη μεταβολική υγεία και υγιέστερη γήρανση.
Σύμφωνα με τη νέα ανασκόπηση σε στοιχεία περισσότερων από 350 εργαστηριακών και ζωικών μελετών, που δημοσιεύεται στο Cell Press Blue, ο περιορισμός της πρωτεΐνης –και ιδιαίτερα ορισμένων αμινοξέων– ενδέχεται να βελτιώνει τον μεταβολισμό, να περιορίζει τη φλεγμονή και τις κυτταρικές βλάβες. Το συμπέρασμα, ωστόσο, δεν είναι ότι όλοι πρέπει να μειώσουν την πρωτεΐνη. Η ηλικία, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και η συνολική κατάσταση της υγείας φαίνεται να καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, ποιος ωφελείται και ποιος όχι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τη νέα ανασκόπηση σε στοιχεία περισσότερων από 350 εργαστηριακών και ζωικών μελετών, που δημοσιεύεται στο Cell Press Blue, ο περιορισμός της πρωτεΐνης –και ιδιαίτερα ορισμένων αμινοξέων– ενδέχεται να βελτιώνει τον μεταβολισμό, να περιορίζει τη φλεγμονή και τις κυτταρικές βλάβες. Το συμπέρασμα, ωστόσο, δεν είναι ότι όλοι πρέπει να μειώσουν την πρωτεΐνη. Η ηλικία, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και η συνολική κατάσταση της υγείας φαίνεται να καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, ποιος ωφελείται και ποιος όχι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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