Πιάσιμο μετά την προπόνηση: Δεν φταίει το γαλακτικό οξύ όπως όλοι νομίζουν – Τι συμβαίνει πραγματικά
Πιάσιμο μετά την προπόνηση: Δεν φταίει το γαλακτικό οξύ όπως όλοι νομίζουν – Τι συμβαίνει πραγματικά
Γιατί «πιάνονται» οι μύες μετά την άσκηση; Ο κ. Αναστάσιος Μαντζώρος MSc, PhD φυσικοθεραπευτής, καθηγητής Φυσικής Αγωγής εξηγεί το ρόλο του γαλακτικού οξέος, αναλύει το DOMS που κορυφώνεται συνήθως 24–72 ώρες μετά την άσκηση και δίνει tips αποκατάστασης
*Γράφει ο κ. Αναστάσιος Μαντζώρος MSc, PhD φυσικοθεραπευτής, καθηγητής Φυσικής Αγωγής
«Έκανα δυνατή προπόνηση και δύο ημέρες μετά δεν μπορώ να κουνηθώ». Ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά από αποχή από την άσκηση, αλλαγή προγράμματος ή ασυνήθιστα έντονη προπόνηση.
Το γνωστό «πιάσιμο» δεν οφείλεται στη συσσώρευση γαλακτικού οξέος. Ο επιστημονικός όρος είναι Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) – Καθυστερημένος Μυϊκός Πόνος.
Γιατί «πιανόμαστε»;
Το DOMS εμφανίζεται αρκετές ώρες μετά την άσκηση, συνήθως κορυφώνεται στις 24–72 ώρες και, στη συνέχεια, υποχωρεί σταδιακά. Συνδέεται κυρίως με ασυνήθιστη ή υψηλή μηχανική επιβάρυνση των μυών και, ιδιαίτερα, με έκκεντρες μυϊκές συσπάσεις, κατά τις οποίες ο μυς παράγει δύναμη ενώ επιμηκύνεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Έκανα δυνατή προπόνηση και δύο ημέρες μετά δεν μπορώ να κουνηθώ». Ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά από αποχή από την άσκηση, αλλαγή προγράμματος ή ασυνήθιστα έντονη προπόνηση.
Το γνωστό «πιάσιμο» δεν οφείλεται στη συσσώρευση γαλακτικού οξέος. Ο επιστημονικός όρος είναι Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) – Καθυστερημένος Μυϊκός Πόνος.
Γιατί «πιανόμαστε»;
Το DOMS εμφανίζεται αρκετές ώρες μετά την άσκηση, συνήθως κορυφώνεται στις 24–72 ώρες και, στη συνέχεια, υποχωρεί σταδιακά. Συνδέεται κυρίως με ασυνήθιστη ή υψηλή μηχανική επιβάρυνση των μυών και, ιδιαίτερα, με έκκεντρες μυϊκές συσπάσεις, κατά τις οποίες ο μυς παράγει δύναμη ενώ επιμηκύνεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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