Πιάσιμο μετά την προπόνηση: Δεν φταίει το γαλακτικό οξύ όπως όλοι νομίζουν – Τι συμβαίνει πραγματικά

Γιατί «πιάνονται» οι μύες μετά την άσκηση; Ο κ. Αναστάσιος Μαντζώρος MSc, PhD φυσικοθεραπευτής, καθηγητής Φυσικής Αγωγής εξηγεί το ρόλο του γαλακτικού οξέος, αναλύει το DOMS που κορυφώνεται συνήθως 24–72 ώρες μετά την άσκηση και δίνει tips αποκατάστασης