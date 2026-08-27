Μανώλης Κογεβίνας: Διεθνές βραβείο για τη συνολική προσφορά του στην Επιδημιολογία
Μανώλης Κογεβίνας: Διεθνές βραβείο για τη συνολική προσφορά του στην Επιδημιολογία
Ο Καθηγητής Επιδημιολογίας στο ISGlobal τιμήθηκε στη Στοκχόλμη με το Lifetime Achievement Award της EPICOH για τη μακρόχρονη συμβολή του στην έρευνα για την επαγγελματική υγεία
Μια σημαντική διεθνή διάκριση έλαβε ο Έλληνας Καθηγητής Επιδημιολογίας στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal), κ. Μανώλης Κογεβίνας, ο οποίος τιμήθηκε στη Στοκχόλμη με το Lifetime Achievement Award της EPICOH, της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για την επιδημιολογία της επαγγελματικής υγείας.
Η βράβευση αναγνωρίζει μια πολυετή επιστημονική διαδρομή σε έναν τομέα που συνδέει άμεσα την εργασία με την υγεία, από την έκθεση σε ουσίες και τις συνθήκες απασχόλησης έως τη νυχτερινή εργασία, το στρες, τη ζέστη, την κλιματική αλλαγή και τις ανισότητες μεταξύ εργαζομένων. Στην ανάρτησή του, ο κ. Κογεβίνας αναφέρεται όχι μόνο στην προσωπική σημασία της διάκρισης, αλλά και στον κοινωνικό ρόλο της επιδημιολογικής έρευνας και στη συμβολή των συνεργατών του σε αυτή τη διαδρομή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η βράβευση αναγνωρίζει μια πολυετή επιστημονική διαδρομή σε έναν τομέα που συνδέει άμεσα την εργασία με την υγεία, από την έκθεση σε ουσίες και τις συνθήκες απασχόλησης έως τη νυχτερινή εργασία, το στρες, τη ζέστη, την κλιματική αλλαγή και τις ανισότητες μεταξύ εργαζομένων. Στην ανάρτησή του, ο κ. Κογεβίνας αναφέρεται όχι μόνο στην προσωπική σημασία της διάκρισης, αλλά και στον κοινωνικό ρόλο της επιδημιολογικής έρευνας και στη συμβολή των συνεργατών του σε αυτή τη διαδρομή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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