Γιαούρτι ή cottage cheese; Ποιο κερδίζει σε πρωτεΐνη και ποιο είναι πιο θρεπτικό
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Πρωτεΐνες Τυρί Γιαούρτι

Γιαούρτι ή cottage cheese; Ποιο κερδίζει σε πρωτεΐνη και ποιο είναι πιο θρεπτικό

Δύο δημοφιλείς επιλογές με άφθονη πρωτεΐνη μπαίνουν στο διατροφικό «μικροσκόπιο» – Ποια υπερέχει σε ασβέστιο και προβιοτικά και ποια κρύβει περισσότερο αλάτι

Γιαούρτι ή cottage cheese; Ποιο κερδίζει σε πρωτεΐνη και ποιο είναι πιο θρεπτικό
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ανοίγετε το ψυγείο αναζητώντας ένα γρήγορο, χορταστικό σνακ. Στο ένα ράφι βρίσκεται ένα μπολ με γιαούρτι και στο άλλο το cottage cheese, το φρέσκο αγελαδινό τυρί με τη χαρακτηριστική κοκκώδη υφή. Και τα δύο είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, ταιριάζουν σε γλυκές ή αλμυρές επιλογές και έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή σε όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Αν όμως έπρεπε να διαλέξουμε μόνο ένα, ποιο είναι πιο υγιεινό;

Η απάντηση των ειδικών δεν αναδεικνύει έναν απόλυτο νικητή. Το γιαούρτι και το cottage cheese αποτελούν πλήρεις πηγές πρωτεΐνης, καθώς περιέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, ενώ προσφέρουν επίσης ασβέστιο, κάλιο και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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