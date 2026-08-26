15 λεπτά λιγότερο στον καναπέ: Η μικρή αλλαγή που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου

Νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μοιράζουμε την ημέρα μας ανάμεσα σε κίνηση, καθιστική ζωή και ύπνο μπορεί να έχουν σημασία στην εμφάνιση του καρκίνου