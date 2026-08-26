15 λεπτά λιγότερο στον καναπέ: Η μικρή αλλαγή που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου
15 λεπτά λιγότερο στον καναπέ: Η μικρή αλλαγή που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου
Νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μοιράζουμε την ημέρα μας ανάμεσα σε κίνηση, καθιστική ζωή και ύπνο μπορεί να έχουν σημασία στην εμφάνιση του καρκίνου
Μόλις 15 λεπτά περισσότερης κίνησης μέσα στην ημέρα, στη θέση αντίστοιχου χρόνου ύπνου ή καθιστικής συμπεριφοράς, συνδέθηκαν με 2% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σύμφωνα με νέα μελέτη του University College London (UCL).
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο BMC Medicine, ενισχύουν την ιδέα ότι δεν μετρά μόνο η οργανωμένη άσκηση, αλλά συνολικά το πόσο κινούμαστε μέσα στο 24ωρο.
Τι έδειξε η μελέτη
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 59.218 συμμετεχόντων από τη UK Biobank, με μέση ηλικία τα 61,7 έτη. Το 55% ήταν γυναίκες. Η καθημερινή τους κίνηση καταγράφηκε με φορετές συσκευές, ενώ κατά τη διάρκεια περίπου 8 ετών παρακολούθησης καταγράφηκαν 2.385 περιστατικά καρκίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο BMC Medicine, ενισχύουν την ιδέα ότι δεν μετρά μόνο η οργανωμένη άσκηση, αλλά συνολικά το πόσο κινούμαστε μέσα στο 24ωρο.
Τι έδειξε η μελέτη
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 59.218 συμμετεχόντων από τη UK Biobank, με μέση ηλικία τα 61,7 έτη. Το 55% ήταν γυναίκες. Η καθημερινή τους κίνηση καταγράφηκε με φορετές συσκευές, ενώ κατά τη διάρκεια περίπου 8 ετών παρακολούθησης καταγράφηκαν 2.385 περιστατικά καρκίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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