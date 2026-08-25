Απώλεια γονέα: Διπλάσια η απειλή ψυχικών νόσων για τα παιδιά που πενθούν
Απώλεια γονέα: Διπλάσια η απειλή ψυχικών νόσων για τα παιδιά που πενθούν
Νέα έρευνα φωτίζει μία από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες για ένα παιδί και τον αντίκτυπό της στην ψυχική του υγεία: την απώλεια του γονέα, με οποιονδήποτε τρόπο
Η απώλεια ενός γονέα, με οποιαδήποτε μορφή κι αν συμβεί, αφήνει ένα βαθύ αποτύπωμα στην ψυχική υγεία ενός παιδιού. Σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Curtin, όσα παιδιά βιώσουν τον θάνατο ενός γονέα, τον χωρισμό ή την απουσία ενός γονέα λόγω κράτησης έχουν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή σε σύγκριση με όσα ζουν και με τους δύο βιολογικούς γονείς τους.
Συγκεκριμένα, το 21,4% των παιδιών που είχαν βιώσει κάποια μορφή γονεϊκής απώλειας παρουσίαζε διαταραχή όπως άγχος, κατάθλιψη ή ΔΕΠΥ, έναντι 10,8% στην ομάδα χωρίς αντίστοιχη εμπειρία.
Ο θάνατος η μεγαλύτερη πληγή
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, το 21,4% των παιδιών που είχαν βιώσει κάποια μορφή γονεϊκής απώλειας παρουσίαζε διαταραχή όπως άγχος, κατάθλιψη ή ΔΕΠΥ, έναντι 10,8% στην ομάδα χωρίς αντίστοιχη εμπειρία.
Ο θάνατος η μεγαλύτερη πληγή
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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