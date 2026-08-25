Απώλεια γονέα: Διπλάσια η απειλή ψυχικών νόσων για τα παιδιά που πενθούν

Η απώλεια ενός γονέα, με οποιαδήποτε μορφή κι αν συμβεί, αφήνει ένα βαθύ αποτύπωμα στην ψυχική υγεία ενός παιδιού. Σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Curtin, όσα παιδιά βιώσουν τον θάνατο ενός γονέα, τον χωρισμό ή την απουσία ενός γονέα λόγω κράτησης έχουν περίπουσε σύγκριση με όσα ζουν και με τους δύο βιολογικούς γονείς τους.Συγκεκριμένα, τοπου είχαν βιώσει κάποια μορφή γονεϊκής απώλειας παρουσίαζεΔιαβάστε περισσότερα στο