Παχυσαρκία: Ο «διακόπτης» του εγκεφάλου που επηρεάζει όρεξη και αδυνάτισμα
Παχυσαρκία: Ο «διακόπτης» του εγκεφάλου που επηρεάζει όρεξη και αδυνάτισμα
Νέα μελέτη δείχνει ότι ο υποδοχέας GIPR δρα διαφορετικά σε επιμέρους περιοχές του εγκεφάλου, ανοίγοντας νέες προοπτικές για πιο αποτελεσματικές συνδυαστικές θεραπείες κατά της παχυσαρκίας
*Γράφει η κύρια Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ο υποδοχέας του γαστρικού ανασταλτικού πολυπεπτιδίου (GIPR) φαίνεται να διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σύνθετο ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης και του σωματικού βάρους. Νέα ερευνητικά δεδομένα, που δημοσιεύθηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Metabolism, δείχνουν ότι η επίδραση του GIPR δεν είναι ενιαία σε ολόκληρο τον εγκέφαλο, αλλά εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ανατομική περιοχή στην οποία ενεργοποιείται ή αναστέλλεται.
Το εύρημα αυτό βοηθά να εξηγηθεί ένα μέχρι σήμερα φαινομενικά παράδοξο στοιχείο της έρευνας για τις θεραπείες της παχυσαρκίας: τόσο η ενεργοποίηση όσο και η αναστολή του GIPR έχουν συσχετιστεί με ευνοϊκές επιδράσεις στο σωματικό βάρος, ανάλογα με το φαρμακολογικό πλαίσιο και το σημείο δράσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο υποδοχέας του γαστρικού ανασταλτικού πολυπεπτιδίου (GIPR) φαίνεται να διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σύνθετο ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης και του σωματικού βάρους. Νέα ερευνητικά δεδομένα, που δημοσιεύθηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Metabolism, δείχνουν ότι η επίδραση του GIPR δεν είναι ενιαία σε ολόκληρο τον εγκέφαλο, αλλά εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ανατομική περιοχή στην οποία ενεργοποιείται ή αναστέλλεται.
Το εύρημα αυτό βοηθά να εξηγηθεί ένα μέχρι σήμερα φαινομενικά παράδοξο στοιχείο της έρευνας για τις θεραπείες της παχυσαρκίας: τόσο η ενεργοποίηση όσο και η αναστολή του GIPR έχουν συσχετιστεί με ευνοϊκές επιδράσεις στο σωματικό βάρος, ανάλογα με το φαρμακολογικό πλαίσιο και το σημείο δράσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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