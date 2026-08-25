Παχυσαρκία: Ο «διακόπτης» του εγκεφάλου που επηρεάζει όρεξη και αδυνάτισμα

Νέα μελέτη δείχνει ότι ο υποδοχέας GIPR δρα διαφορετικά σε επιμέρους περιοχές του εγκεφάλου, ανοίγοντας νέες προοπτικές για πιο αποτελεσματικές συνδυαστικές θεραπείες κατά της παχυσαρκίας