Σχολικές εκδρομές: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο – Νέοι κανόνες ασφάλειας και χρήσης κινητών

Νέο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια – Τι προβλέπεται όταν ένας μαθητής φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί συμμαθητές του χωρίς τη συναίνεσή τους