Σχολικές εκδρομές: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο – Νέοι κανόνες ασφάλειας και χρήσης κινητών
Σχολικές εκδρομές: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο – Νέοι κανόνες ασφάλειας και χρήσης κινητών
Νέο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια – Τι προβλέπεται όταν ένας μαθητής φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί συμμαθητές του χωρίς τη συναίνεσή τους
Νέους, αυστηρότερους κανόνες για την ασφάλεια των παιδιών στις σχολικές εκδρομές, με ειδική πρόβλεψη για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και την προστασία των μαθητών από φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση χωρίς τη συναίνεσή τους, θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας.
Το νέο ενιαίο πλαίσιο αφορά τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εισάγεται με δύο νέες υπουργικές αποφάσεις. Παράλληλα, για πρώτη φορά καθιερώνεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ελάχιστος αριθμός έξι εκπαιδευτικών μετακινήσεων ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.
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Το νέο ενιαίο πλαίσιο αφορά τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εισάγεται με δύο νέες υπουργικές αποφάσεις. Παράλληλα, για πρώτη φορά καθιερώνεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ελάχιστος αριθμός έξι εκπαιδευτικών μετακινήσεων ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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