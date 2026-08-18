Άσκηση: 2 μυστικά για αποτελεσματική γυμναστική χωρίς τραυματισμούς
Άσκηση: 2 μυστικά για αποτελεσματική γυμναστική χωρίς τραυματισμούς
Δύο είναι οι βασικές αρχές που μπορούν να κάνουν την άσκηση πιο αποτελεσματική και ασφαλή, σύμφωνα με τους ειδικούς
Η άσκηση μπορεί να δυναμώσει τους μυς και τα οστά, να βελτιώσει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα και να βοηθήσει στη διατήρηση της κινητικότητας με το πέρασμα των χρόνων. Για αρκετούς ανθρώπους, όμως, υπάρχει ένα εμπόδιο πριν καν ξεκινήσουν: ο φόβος του τραυματισμού.
Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι η αποφυγή της άσκησης αλλά η σωστή προσαρμογή της στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου. Δύο βασικές αρχές μπορούν να κάνουν τη διαφορά: να ξεκινά κανείς από εκεί που πραγματικά βρίσκεται και να αυξάνει σταδιακά την πρόκληση όσο το σώμα προσαρμόζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι η αποφυγή της άσκησης αλλά η σωστή προσαρμογή της στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου. Δύο βασικές αρχές μπορούν να κάνουν τη διαφορά: να ξεκινά κανείς από εκεί που πραγματικά βρίσκεται και να αυξάνει σταδιακά την πρόκληση όσο το σώμα προσαρμόζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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