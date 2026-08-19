Διαβήτης τύπου 2: Νέα θεωρία αλλάζει όσα ξέραμε για την αντίσταση στην ινσουλίνη

Νέα ανασκόπηση αμφισβητεί την κλασική αντίληψη για την ινσουλινοαντίσταση και προτείνει ότι, στα πρώιμα στάδια της νόσου, μπορεί να αποτελεί προσαρμοστική απάντηση του οργανισμού στη χρόνια υπερπροσφορά τροφής και ενέργειας