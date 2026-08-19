Διαβήτης τύπου 2: Νέα θεωρία αλλάζει όσα ξέραμε για την αντίσταση στην ινσουλίνη
Διαβήτης τύπου 2: Νέα θεωρία αλλάζει όσα ξέραμε για την αντίσταση στην ινσουλίνη
Νέα ανασκόπηση αμφισβητεί την κλασική αντίληψη για την ινσουλινοαντίσταση και προτείνει ότι, στα πρώιμα στάδια της νόσου, μπορεί να αποτελεί προσαρμοστική απάντηση του οργανισμού στη χρόνια υπερπροσφορά τροφής και ενέργειας
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Νέα ανασκόπηση στο Cell Metabolism επαναπροσδιορίζει την έννοια της ινσουλινοαντίστασης και θέτει στο επίκεντρο τη μεταβολική προσαρμογή στη χρόνια θρεπτική περίσσεια. Η νέα δημοσίευση προτείνει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εννοιολογικά διευρυμένη θεώρηση της παθοφυσιολογίας του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), αμφισβητώντας την αντίληψη ότι η ινσουλινοαντίσταση αποτελεί από την αρχή μια αποκλειστικά παθολογική διαταραχή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα ανασκόπηση στο Cell Metabolism επαναπροσδιορίζει την έννοια της ινσουλινοαντίστασης και θέτει στο επίκεντρο τη μεταβολική προσαρμογή στη χρόνια θρεπτική περίσσεια. Η νέα δημοσίευση προτείνει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εννοιολογικά διευρυμένη θεώρηση της παθοφυσιολογίας του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), αμφισβητώντας την αντίληψη ότι η ινσουλινοαντίσταση αποτελεί από την αρχή μια αποκλειστικά παθολογική διαταραχή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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