Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κάνουν ασκήσεις με βάρη σε κάθε ηλικία – Μία ειδικός εξηγεί
Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κάνουν ασκήσεις με βάρη σε κάθε ηλικία – Μία ειδικός εξηγεί
Από την πρώιμη ενήλικη ζωή και την εγκυμοσύνη έως την εμμηνόπαυση και την τρίτη ηλικία, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορεί να συμβάλουν στην προστασία των μυών, την υγεία των οστών, την αυτονομία και τη γενική ευεξία
Οι γυναίκες που δεν ασκούνται ενδέχεται να χάνουν έως και 10% της μυϊκής τους μάζας σε κάθε δεκαετία της ζωής τους – μια σταδιακή μείωση με μεγάλη σημασία για την υγεία.
Οι μύες υποστηρίζουν την υγεία των οστών, τον μεταβολισμό, την ορμονική λειτουργία, την υγεία του εγκεφάλου και τη συναισθηματική ευεξία. Διαδραματίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της αυτοπεποίθησης, της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι μύες υποστηρίζουν την υγεία των οστών, τον μεταβολισμό, την ορμονική λειτουργία, την υγεία του εγκεφάλου και τη συναισθηματική ευεξία. Διαδραματίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της αυτοπεποίθησης, της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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