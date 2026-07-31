Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κάνουν ασκήσεις με βάρη σε κάθε ηλικία – Μία ειδικός εξηγεί

Από την πρώιμη ενήλικη ζωή και την εγκυμοσύνη έως την εμμηνόπαυση και την τρίτη ηλικία, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορεί να συμβάλουν στην προστασία των μυών, την υγεία των οστών, την αυτονομία και τη γενική ευεξία