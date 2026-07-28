Sms για αξιολόγηση θα λαμβάνουν οι νοσηλευόμενοι σε Ογκολογικά και Παίδων

Δύο μεγάλες και ιδιαίτερες κατηγορίες ασθενών εντάσσονται από μεθαύριο, Πέμπτη, στην αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τους ίδιους τους πολίτες. Πρόκειται για τους ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς που θα μπορούν να απαντούν σε στοχευμένα ερωτηματολόγια για την εμπειρία τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στο Υπουργείο Υγείας για να παρεμβαίνει με διορθωτικές κινήσεις.



Κατά την παρουσίαση της επέκτασης του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης της εμπειρίας των ασθενών από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα δεδομένα αξιολόγησης στα γενικά νοσοκομεία που μετρά ένα έτος εφαρμογής. Συγκεκριμένα, έχουν αποσταλεί περίπου 500.000 μηνύματα, έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 75.000 ερωτηματολόγια με τη συμμετοχή να διαμορφώνεται περίπου στο 18%.



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