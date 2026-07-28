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Sms για αξιολόγηση θα λαμβάνουν οι νοσηλευόμενοι σε Ογκολογικά και Παίδων
YGEIAMOU.GR
SMS Άδωνις Γεωργιάδης Αξιολόγηση Δημόσια νοσοκομεία Υπουργείο Υγείας

Sms για αξιολόγηση θα λαμβάνουν οι νοσηλευόμενοι σε Ογκολογικά και Παίδων

Από την Πέμπτη, ογκολογικοί και παιδιατρικοί ασθενείς εντάσσονται στο σύστημα ψηφιακής αξιολόγησης των δημόσιων νοσοκομείων μέσω ειδικών ερωτηματολογίων που αποστέλλονται με sms

Sms για αξιολόγηση θα λαμβάνουν οι νοσηλευόμενοι σε Ογκολογικά και Παίδων
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά

Δύο μεγάλες και ιδιαίτερες κατηγορίες ασθενών εντάσσονται από μεθαύριο, Πέμπτη, στην αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τους ίδιους τους πολίτες. Πρόκειται για τους ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς που θα μπορούν να απαντούν σε στοχευμένα ερωτηματολόγια για την εμπειρία τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στο Υπουργείο Υγείας για να παρεμβαίνει με διορθωτικές κινήσεις.

Κατά την παρουσίαση της επέκτασης του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης της εμπειρίας των ασθενών από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα δεδομένα αξιολόγησης στα γενικά νοσοκομεία που μετρά ένα έτος εφαρμογής. Συγκεκριμένα, έχουν αποσταλεί περίπου 500.000 μηνύματα, έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 75.000 ερωτηματολόγια με τη συμμετοχή να διαμορφώνεται περίπου στο 18%.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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