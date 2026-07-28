Μετά τα γενικά νοσοκομεία sms αξιολόγησης θα στέλνουν και τα παιδιατρικά και ογκολογικά
Μετά τα γενικά νοσοκομεία sms αξιολόγησης θα στέλνουν και τα παιδιατρικά και ογκολογικά
Το Υπουργείο Υγείας επεκτείνει την ψηφιακή αξιολόγηση της εμπειρίας ασθενών και στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων μετά το εξιτήριο
Επεκτείνει το Υπουργείο Υγείας την εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης της εμπειρίας των νοσηλευόμενων ασθενών στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Μετά από δεκάδες χιλιάδες ερωτηματολόγια που έχουν αποσταλεί και απαντηθεί από πέρυσι τον Ιούλιο όταν και τέθηκε σε εφαρμογή η ψηφιακή αξιολόγηση των γενικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, πλέον η δυνατότητα αυτή προσφέρεται και για τα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία, τα οποία εξαιρούνταν έως σήμερα λόγω των διαφορετικών αναγκών και της εξειδίκευσής τους.
Σήμερα το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παραχωρεί Συνέντευξη Τύπου με σκοπό την ανακοίνωση της επέκτασης στην εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Η επέκταση αυτή αφορά στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας που είναι τα μόνα για τα οποία οι νοσηλευόμενοι ασθενείς δε λαμβάνουν sms να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο μετά το εξιτήριό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σήμερα το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παραχωρεί Συνέντευξη Τύπου με σκοπό την ανακοίνωση της επέκτασης στην εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Η επέκταση αυτή αφορά στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας που είναι τα μόνα για τα οποία οι νοσηλευόμενοι ασθενείς δε λαμβάνουν sms να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο μετά το εξιτήριό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα