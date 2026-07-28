Τα φάρμακα για την παχυσαρκία συνδέθηκαν με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου

Οι καθηγητές του ΕΚΠΑ αναλύουν τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ευρήματα σχετικά με τους αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 στη μάχη κατά του καρκίνου