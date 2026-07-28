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Τα φάρμακα για την παχυσαρκία συνδέθηκαν με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου
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GLP-1 αγωνιστές Καρκίνος Σεμαγλουτίδη Τιρζεπατίδη Χάπια αδυνατίσματος

Τα φάρμακα για την παχυσαρκία συνδέθηκαν με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου

Οι καθηγητές του ΕΚΠΑ αναλύουν τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ευρήματα σχετικά με τους αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 στη μάχη κατά του καρκίνου

Τα φάρμακα για την παχυσαρκία συνδέθηκαν με 41% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου
ygeiamou.gr team
Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για κακοήθειες παγκοσμίως, με περισσότερους από 13 τύπους καρκίνου να έχουν τεκμηριωμένη αιτιολογική συσχέτιση με την αυξημένη λιπώδη μάζα. Καθώς η συχνότητα της παχυσαρκίας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς διεθνώς, η ανάπτυξη θεραπευτικών παρεμβάσεων που όχι μόνο επιτυγχάνουν απώλεια σωματικού βάρους, αλλά ενδεχομένως μειώνουν και τον ογκολογικό κίνδυνο αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Annals of Oncology φέρνει στο προσκήνιο ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ευρήματα σχετικά με τους αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 (GLP-1 receptor agonists), μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία της παχυσαρκίας.

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ygeiamou.gr team
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