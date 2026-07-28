270.000 άνθρωποι με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα στην Ελλάδα – Συχνά δεν το γνωρίζουν

Οι ηπατίτιδες Β και C μπορεί να εξελίσσονται για χρόνια χωρίς συμπτώματα και να οδηγήσουν σε κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος – Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει την αξία της εξέτασης, της πρόληψης και της θεραπείας