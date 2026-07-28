270.000 άνθρωποι με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα στην Ελλάδα – Συχνά δεν το γνωρίζουν
270.000 άνθρωποι με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα στην Ελλάδα – Συχνά δεν το γνωρίζουν
Οι ηπατίτιδες Β και C μπορεί να εξελίσσονται για χρόνια χωρίς συμπτώματα και να οδηγήσουν σε κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος – Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει την αξία της εξέτασης, της πρόληψης και της θεραπείας
Περίπου 270.000 άνθρωποι στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ζουν με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα Β ή C, συχνά χωρίς να γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ιογενούς Ηπατίτιδας, στις 28 Ιουλίου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της άμεσης πρόσβασης στη θεραπεία.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 200.000 άνθρωποι στη χώρα μας είναι χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας Β, ενώ ακόμη 70.000 ζουν με ηπατίτιδα C.
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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 200.000 άνθρωποι στη χώρα μας είναι χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας Β, ενώ ακόμη 70.000 ζουν με ηπατίτιδα C.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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