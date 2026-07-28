Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης διόρισε ο ίδιος τη Διοίκηση του ΠΙΣ

Ο Υπουργός Υγείας διόρισε προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του φορέα - Η απόφαση έρχεται μετά από μακρά διαμάχη γύρω από τις εκλογές του ΠΙΣ και τη νομιμότητα της σύνθεσης του εκλογικού σώματος