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Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης διόρισε ο ίδιος τη Διοίκηση του ΠΙΣ
YGEIAMOU.GR
Άδωνις Γεωργιάδης Εκλογές Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ΠΙΣ

Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης διόρισε ο ίδιος τη Διοίκηση του ΠΙΣ

Ο Υπουργός Υγείας διόρισε προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του φορέα - Η απόφαση έρχεται μετά από μακρά διαμάχη γύρω από τις εκλογές του ΠΙΣ και τη νομιμότητα της σύνθεσης του εκλογικού σώματος

Γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης διόρισε ο ίδιος τη Διοίκηση του ΠΙΣ
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Σε «μετωπική» σύγκρουση έχει έρθει ο ιατρικός κόσμος με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την απόφασή του να διορίσει ο ίδιος προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) παρεμβαίνοντας στο αυτοδιοίκητο του Συλλόγου.

Ο διορισμός Διοικούσας Επιτροπής από τον ίδιο τον Υπουργό αποτελεί το αποκορύφωμα πολύμηνης σύγκρουσης, με αφορμή μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με το δικαίωμα ή όχι Ιατρικών Συλλόγων να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του ΠΙΣ που οδήγησε σε ακύρωση των εκλογών του 2022, σε προσωρινό ΔΣ, σε νέες αρχαιρεσίες στο τέλος Απριλίου, σε εκ νέου μη επικύρωσή τους και σε αλλεπάλληλες εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ των ιατρικών παρατάξεων.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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