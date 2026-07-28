Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την παιδική ενούρηση
YGEIAMOU.GR
Ακράτεια ΜΕΓΑ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την παιδική ενούρηση

Στο 18ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Σωτήρη Μπόγρη, χειρουργό παιδο-ουρολόγο και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας να εξηγεί ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς για την παιδική ενούρηση

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την παιδική ενούρηση
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Η παιδική ενούρηση είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς γονείς, αλλά συχνά παραμένει ταμπού ή δημιουργεί αμηχανία μέσα στην οικογένεια. Είναι όμως τελικά κάτι ανησυχητικό ή ένα φυσιολογικό στάδιο στην ανάπτυξη του παιδιού;

Ο χειρουργός παιδο-ουρολόγος και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, κ. Σωτήρης Μπόγρης μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς για την παιδική ενούρηση.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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