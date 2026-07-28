Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την παιδική ενούρηση

είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς γονείς, αλλά συχνά παραμένει ταμπού ή δημιουργεί αμηχανία μέσα στην οικογένεια. Είναι όμως τελικά κάτι ανησυχητικό ή ένα φυσιολογικό στάδιο στην ανάπτυξη του παιδιού;Ο χειρουργός παιδο-ουρολόγος και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, κ.μιλώντας στοκαι στη, εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς για την παιδική ενούρηση.Διαβάστε περισσότερα στο