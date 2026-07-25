Μη λέτε «ηρέμησε» ή «συγγνώμη» σε έναν θυμωμένο άνθρωπο – 6 φράσεις που θα τον «αφοπλίσουν»
Μη λέτε «ηρέμησε» ή «συγγνώμη» σε έναν θυμωμένο άνθρωπο – 6 φράσεις που θα τον «αφοπλίσουν»
Οι ειδικοί εξηγούν ποιες φράσεις βοηθούν στην αποκλιμάκωση του θυμού, πώς τίθενται σαφή όρια και πότε η απομάκρυνση είναι η ασφαλέστερη επιλογή
Ακόμη και στις υγιείς σχέσεις, οι άνθρωποι χάνουν περιστασιακά την ψυχραιμία τους. Μια διαφωνία με τον σύντροφο μπορεί να οδηγήσει σε φωνές, ένας φίλος μπορεί να «εκραγεί» ή ένας συνάδελφος να υψώσει τη φωνή του κατά τη διάρκεια μιας αγχωτικής συνάντησης.
Όταν κάποιος φωνάζει, δύο αντιδράσεις έρχονται συχνά αυτόματα: «Ηρέμησε» και «Συγγνώμη». Ωστόσο, οι ειδικοί στην επίλυση συγκρούσεων προειδοποιούν ότι και τα δύο μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όταν κάποιος φωνάζει, δύο αντιδράσεις έρχονται συχνά αυτόματα: «Ηρέμησε» και «Συγγνώμη». Ωστόσο, οι ειδικοί στην επίλυση συγκρούσεων προειδοποιούν ότι και τα δύο μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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