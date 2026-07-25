Μη λέτε «ηρέμησε» ή «συγγνώμη» σε έναν θυμωμένο άνθρωπο – 6 φράσεις που θα τον «αφοπλίσουν»
YGEIAMOU.GR
Ενταση Επικοινωνία Θυμός Οργή Συζήτηση Συναισθήματα

Μη λέτε «ηρέμησε» ή «συγγνώμη» σε έναν θυμωμένο άνθρωπο – 6 φράσεις που θα τον «αφοπλίσουν»

Οι ειδικοί εξηγούν ποιες φράσεις βοηθούν στην αποκλιμάκωση του θυμού, πώς τίθενται σαφή όρια και πότε η απομάκρυνση είναι η ασφαλέστερη επιλογή

Μη λέτε «ηρέμησε» ή «συγγνώμη» σε έναν θυμωμένο άνθρωπο – 6 φράσεις που θα τον «αφοπλίσουν»
Βίκυ Βενιού
Ακόμη και στις υγιείς σχέσεις, οι άνθρωποι χάνουν περιστασιακά την ψυχραιμία τους. Μια διαφωνία με τον σύντροφο μπορεί να οδηγήσει σε φωνές, ένας φίλος μπορεί να «εκραγεί» ή ένας συνάδελφος να υψώσει τη φωνή του κατά τη διάρκεια μιας αγχωτικής συνάντησης.

Όταν κάποιος φωνάζει, δύο αντιδράσεις έρχονται συχνά αυτόματα: «Ηρέμησε» και «Συγγνώμη». Ωστόσο, οι ειδικοί στην επίλυση συγκρούσεων προειδοποιούν ότι και τα δύο μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης